Takıntılı komşu topuklu giyen genç kızın kabusu oldu

Tek başında yaşadığı evde komşusunun baskı ve saldırılarından bıkan Ayşenur Atış adlı genç kadın sosyal medyadan yardım istedi.



İstanbul Ümraniye'de Sivil Havacılık Mezunu 25 yaşındaki Ayşenur Atış tek başına yaşadığı evde komşusu nedeniyle kabusu yaşıyor. Topuklu ayakkabı giydiği için komşusunun kendisine taktığını söyleyen genç kız, "Korkuyorum bu adam bana zarar verecek ne olur bundan beni kurtarın' dedi.

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde geçtiğimiz gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. 25 Yaşındaki Ayşenur Atış 7 ay önce mahalledeki bir siteden ev kiraladı. Tek başına burada kalmaya başladı. Aylarca bir sorun yaşamadan oturdu. Taki iki ay önce balkonunu yıkayıncaya kadar.

İddiaya göre balkonunu yıkadığı sırada alt komşusunun evine su sızdı. Bu durumdan şikayetçi olan komşu önce güvenliği aradı sonra genç kadına küfürler edip hakaretler etti. Bu konudan birkaç gün sonra yine müzik sesi yüzünden ikili arasında tartışmalar yaşanmaya başladı. Tartışmanın tehdit boyutuna geldiği gün ise önceki gün oldu. Bu kez kavga topuklu ayakkabı sesinden çıktı.

İddiaya göre üst katından gelen sese sinirlenen alt komşu C.S (35) Ayşenur Atış'ın kapısına dayandı, tekmeledi hakaretler savurup onu öldürmekle tehdit etti.

Ne yapacağını bilemeyen genç kadın hemen durumu polise bildirdi. Çakmak Polis Merkezine giden ikili birbirlerinden şikayetçi oldu. O günden sonra alt komşusu da her gün ondan şikayetçi olmaya başladı.

'HER GÜN EVİME POLİS GÖNDERİYOR'

Atış; " 9 ay önce taşındım. İlk tartışma bir hafta kadar önce oldu. Müzik sesinden rahatsız olmuştu beni uyardı dikkatli olmaya başladım. 4 gün önce balkonumu yıkıyordum su sızdırmış onu gördü. Balkona çıktı bana, yukarı gelip seni geberteceğim dedi beni tehdit etti. Topuklu ayakkabımı giymiştim ayakkabı ile dolaşıyordum. Bir anda kapımda bir tekme sesi ardından küfürler tehditler havada uçmaya başladı. Şikayetçi oldum diye şimdi bana her gün polis gönderiyor. Evde huzurum kalmadı, gece yatamıyorum. Bu adam beni tehdit etmeye devam ediyor. Başıma bir şey gelirse sorumlusu alt komşum C.S.'dir " dedi.

"KORKUYORUM NE OLUR YARDIM EDİN"

"Uzaklaştırma kararı aldırmak istiyorum. Şimdi ister istemez sitenin bahçesine dahi çıkamıyorum. Benden uzak olsun, köpeği bile gezdirmeye çıkamıyorum. Evde yalnız kalmaya korkuyorum. Bu adam benden uzak olsun. Evime gelip ölüm tehdidi savurdu şikayetçi oldum diye bana huzur vermiyor. Sürekli tavana vuruyor, gece gündüz defalarca vuruyor. Sesleri kaydettim ama kimse yardım etmiyor. Korkuyorum bu adam bana zarar verecek ne olur bundan beni kurtarın"