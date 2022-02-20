Takla atan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti
Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarparak takla atması sonucu 13 yaşındaki E. S. olay yerinde hayatını kaybetti.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Aynı ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu araç sürücüsü İrfan Salar ile otomobilde bulunan Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar yaralanırken, 13 yaşındaki E. S. ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan Salar ailesi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Eylül Salar’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.