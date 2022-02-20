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Takla atan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarparak takla atması sonucu 13 yaşındaki E. S. olay yerinde hayatını kaybetti.

20 Şubat 2022 Pazar 22:20
Takla atan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Takla atan otomobildeki çocuk hayatını kaybetti

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin bariyere çarparak takla atması sonucu 13 yaşındaki E. S. olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Pazarcık istikametine gitmekte olan İrfan Salar idaresindeki 46 LE 923 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Gölbaşı- Pazarcık Karayolu 21.kilometrede bariyerlere çarparak takla attı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aynı ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin takla atması sonucu araç sürücüsü İrfan Salar ile otomobilde bulunan Yaren, Duygu, Mustafa ve Fatma Salar yaralanırken, 13 yaşındaki E. S. ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan Salar ailesi, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Pazarcık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olay yerinde hayatını kaybeden Eylül Salar’ın cenazesi ise yapılan incelemelerin ardından Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Son Güncelleme: 20.02.2022 23:03
Anahtar Kelimeler:
KazaAdıyamanGölbaşı
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