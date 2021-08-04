Taksiciler kadın sürücü adayına saldırdı





Taksiciler, yakında trafiğe çıkmak için eğitim alan kadın sürücü adayına yolda adeta kabusu yaşattı. Küfür ve hakaret dolu sözlerle kadın sürücü adayına saldıran ösu taksicils çevrede bulunan vatandaşlar güçlükle engelledi. Ancak taksici bununla yetinmedi. Arkadaşlarını çağırıp, sürücü adayı kadının aracının önünü kesti. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten kurtuldu. Eğitim aracının kaputuna vurmaya başlayan taksicilerin sürücü adayı kadına yaşattığı korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

VATANDAŞ BUNLARA NASIL GÜVENECEK?

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldıramayınca taksicilerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten son anda kurtulurken, yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

ARKADAŞLARINI ÇAĞIRIP, ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ

Olay, dün Esenyurt Koza Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldırmakta zorlanınca arkasında bulunan taksi sürücüsü korna çalmaya başladı. Heyecan yapan kadın, arabayı stop ettirince duruma sinirlenen taksi sürücüsü, direksiyon eğitim aracının yanına gelerek sürücü adayı kadına küfür etmeye başladı. Öğrencisine yapılan hakaretlere dayanamayarak araçtan inen direksiyon eğitmeni, taksi sürücüsü ile tartışmaya başladı.

Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi. Arkadaşları ile eğitim aracını durdurmaya çalışan taksi şoförü, bir süre sonra durmayan eğitim aracının önünü kesti. Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi.

KAPILARI AÇAMAYINCA, ARACIN KAPUTUNA VURDULAR

Direksiyon eğitmeni zor anlar yaşarken, kapıları açamayan taksiciler aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.