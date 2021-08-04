Taksiciler kadın sürücü adayına saldırdı
Taksiciler, yakında trafiğe çıkmak için eğitim alan kadın sürücü adayına yolda adeta kabusu yaşattı. Küfür ve hakaret dolu sözlerle kadın sürücü adayına saldıran ösu taksicils çevrede bulunan vatandaşlar güçlükle engelledi. Ancak taksici bununla yetinmedi. Arkadaşlarını çağırıp, sürücü adayı kadının aracının önünü kesti. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten kurtuldu. Eğitim aracının kaputuna vurmaya başlayan taksicilerin sürücü adayı kadına yaşattığı korku dolu anlar, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
VATANDAŞ BUNLARA NASIL GÜVENECEK?
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde, bir kadın sürücü adayı yokuşta arabayı kaldıramayınca taksicilerin sözlü saldırısına maruz kaldı. Sürücü eğitmenin kapıları kilitlemesiyle sürücü adayı darp edilmekten son anda kurtulurken, yaşanan korku dolu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
ARKADAŞLARINI ÇAĞIRIP, ARACIN ÖNÜNÜ KESTİ
Çevredeki vatandaşların araya girmesiyle son bulan tartışma ilerleyen dakikalarda taksi şoförünün arkadaşlarına haber vermesiyle tekrardan hareketlendi. Arkadaşları ile eğitim aracını durdurmaya çalışan taksi şoförü, bir süre sonra durmayan eğitim aracının önünü kesti. Direksiyon eğitmeni öğrencisinin başına bir şey gelmemesi için hemen kapıları kilitleyerek araçtan indi.
KAPILARI AÇAMAYINCA, ARACIN KAPUTUNA VURDULAR
Direksiyon eğitmeni zor anlar yaşarken, kapıları açamayan taksiciler aracın kaput kısmına vurmaya başladı. Yine çevredeki vatandaşların araya girmesiyle tartışma son bulurken, o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.