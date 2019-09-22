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Taksiciyi döve döve öldüren katiller serbest bırakıldı

Babası dövülerek öldürülen Taksici Aziz Kahraman’ın oğlu Özgür Kahraman, “Çok şaşkınım. Bu karar iki üç gündür aklımdan çıkmıyor. Ben görüntüleri unutamam diye izlemedim, hakim de sanırım izlemedi” dedi

Taksiciyi döve döve öldüren katiller serbest bırakıldı

Babası dövülerek öldürülen Taksici Aziz Kahraman’ın oğlu Özgür Kahraman, “Çok şaşkınım. Bu karar iki üç gündür aklımdan çıkmıyor. Ben görüntüleri unutamam diye izlemedim, hakim de sanırım izlemedi” dedi

22 Eylül 2019 Pazar 16:59
Taksiciyi döve döve öldüren katiller serbest bırakıldı

Taksiciyi döve döve öldüren katiller serbest bırakıldı


İstanbul Ataşehir'de 63 yaşındaki taksici Aziz Kahraman'ı döverek öldürdükleri iddiasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Metin K. ve Yakup İ., ilk celsede tahliye oldu


İstanbul Ataşehir’de döve döve öldürülen taksicinin oğlu, katil zanlılarının ilk duruşmada tahliye olmasına tepki gösterdi. Taksici Aziz Kahraman’ın oğlu Özgür Kahraman, “Çok şaşkınım. Bu karar iki üç gündür aklımdan çıkmıyor. Ben görüntüleri unutamam diye izlemedim, hakim de sanırım izlemedi” dedi


Taksicinin döve döve öldürüldüğü anlar güvenlik kameralarına da yansımıştı. Tahliye kararı ile ölen taksicinin ailesi şaşkına döndü.

"YETERLİ DELİL YOK" DİYORLAR

Edinilen bilgilere göre öldürülen taksicinin oğlu Özgür Kahraman, yaptığı açıklamada, “Taksi çağırıyorlar, kusuyor adamlardan biri. Tartışma başlıyor. Kamera görüntülerinde görüldüğü gibi babama vurmaya başlıyorlar

Babam sendeliyor, vurmaya devam ediyorlar. Bu karar sonrası çok şaşkınım. İki kez kaçma şüpheleri var diye tutukluğunun devamına karar veriliyor. Üçüncü duruşmada yeterli delil yok deniyor ve tutuksuz yargılanma kararı veriliyor” dedi.

"VİCDANEN TUTUKLULUKLARI SÜRMELİYDİ"

Doktor raporları olduğunu söyleyen Kahraman, “Sanıkların hiçbirinin hiçbir tarafında darp izi yok. Babam göğüs, kafa bölgelerinden çok ciddi darbeler almış. Hakimin vicdanen bile tutuklu yargılanmasına karar vermesi gerek. Hepsinin daha önceden işlenmiş suçları var” diye konuştu.

"GÖRÜNTÜLERİ BEN İZLEYEMEDİM"

Görüntüleri izleyemediğini söyleyen Özgür Kahraman, “Ben görüntüleri bir daha unutamam diye izleyemedim. Sanırım değerli hakimimiz de izlememiş. Ama tüm Türkiye gördü. Sadece tek bir şey var. Tekmeyi atan kişinin sağ ayak bileğinde ödem var. O da öyle bir şiddetli tekme atmış ki ödem oluşmuş. Bu şahısların kaçma şüphesi var. Kesinleşmek üzere olan hapis cezaları var. Bu adamlar kaçmak üzereler. Karar bir şekilde engellenmeli. Bu yanlış karardan dönülmeli. Bugün bana, yarın başkasına. Hukukun bizim haklarımızı koruması lazım. Bu karar vicdanen değerlendirilmeli. Ben de idari hakim adayıyım. Değerli hakimimizin görüntüyü izlemediğini düşünüyorum. Kitaptan karar verdiğini düşünüyor. Daha önceden suçları var, kamera görüntüleri sabit. Çok şaşkınım. İki üç gündür karar aklımdan çıkmıyor” dedi.

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