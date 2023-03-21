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Taksiciyi tehdit eden üç yolcu hayatının şokunu yaşattı

Bindikleri taksi sürücüsünü tehdit eden yolcular hayatlarının şokunu yaşadı. Tehditkar yolcuları taksi durağına getiren sürücü arkadaşlarının yardımıyla polise teslim etti

21 Mart 2023 Salı 10:11
Taksiciyi tehdit eden üç yolcu hayatının şokunu yaşattı

Taksiciyi tehdit eden üç yolcu hayatının şokunu yaşattı


İstanbul'da bir garip olay! Taksiciyi "Tüm gün bize çalışıp paranı bize vereceksin" diye tehdit eden üç yolcu hayatlarının şokunu yaşadı. Risk altında olduğunu anlayan taksici yolcuları oyalayarak taksi durağına kadar getirdi. Durakta ise olanlar oldu...

Akıllara durgunluk verecek cinsten olay şöyle gelişti:

Sultangazi Habipler Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde taksiye binen üç kişi, taksiciye Arnavutköy'deki tenha bir alana gitmesini istedi. Uyuşturucu madde etkisi altında oldukları düşünülen şüpheliler, şoföre, "Tüm gün bize çalışacaksın, paranı bize vereceksin" dedi.


Taksi şoförü ise gasp edileceğini düşünerek telsizle arkadaşlarına mesaj gönderdi. Duraktaki arkadaşları ile irtibat kuran şoför, daha sonra şüphelileri duraktaki arkadaşları ile görüştürdü.

Görüşmeler sürerken taksici şüphelileri durağa kadar getirdi. Taksi durağa gelir gelmez çevresini saran taksiciler, şüphelileri araçtan indirerek tekme tokat dövdü.


BİZ ONLARI TUZAĞA DÜŞÜRDÜK'

Aynı durakta çalışan taksi şoförü Ali Yıldız, "Bugün taksimize binen üç kişi, araçta gelirken farklı konuları açarak arkadaşımızı tehdit ediyorlar. Şoför arkadaşımız, yolculara çaktırmadan başka bir arkadaşımıza haber verdi. Biz de kendi aramızdaki sistemden irtibat sağlayarak, kendi aramızda plan yaparak onları tuzağa düşürdük" dedi.

Yıldız taksi durağında şüphelilerle konuşmaya çalıştıklarını anlatarak şöyle devam etti:

* Kabul ettiler ama şaka yaptıklarını söylediler. Bu şekilde şaka olmayacağını düşündük. Kişiler kendinde değildi, arkadaşımıza zarar verebilirlerdi. Bizim başımıza sıklıkla bu şekilde olaylar geliyor. Gasp girişimlerinde şoför arkadaşlarımız ciddi şekilde yaralanabiliyor. Bu nedenle onlar tuzağa düşürmeden, biz onları tuzağa çektik. Onları etkisiz hale getirerek polislere teslim ettik.

Anahtar Kelimeler:
TaksiciArnavutköy
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