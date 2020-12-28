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Taksim'de Arap turist rezaleti

İstanbul'da sokağa çıkma yasağından muaf tutulan bazı turistler maske ve hijyen kurallarını hiçe sayıyor. Görüntü alan basın mensuplarına saldıranlar bile çıktı.

28 Aralık 2020 Pazartesi 09:31
Taksim'de Arap turist rezaleti

Taksim'de Arap turist rezaleti

Sigara içmenin yasak olduğu Taksim ve çevresindeki ana caddelerde kuralları hiça sayan arap turistlere ceza kesilirken, görüntü alan gazetecilere saldıran da oldu

Koronavirüsle mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasının uygulanacağı, yabancı turistlerin ve çeşitli meslek gruplarında çalışanların muaf tutulacağı duyurulmuştu. Kısıtlamanın dördüncü haftasının ilk gününde İstanbul'da polis ekipleri bu bağlamdaki denetimleri sürdürdü. Taksim'de polis ekipleri İstiklal Caddesi girişinde kurulan uygulama noktasında caddeye girmek isteyenlerin pasaport ve izin belgelerini tek tek inceledi. Kısıtlamaya uyup uyulmadığını denetleyen polis, maske kuralı konusunda da uyarılarda bulundu.

BAĞIRARAK ENGEL OLMAYA ÇALIŞTI

Cadde girişindeki kontrollerini sürdüren ekipler, bir kişinin kısıtlamaya rağmen sigara içtiğini gördü. Polis, bu kişiyi yanına çağırarak pasaport kontrolünü yaptıktan sonra, kendisine ceza yazılacağını bildirdi. Kısıtlamayı ihlal eden yabancı turiste ceza yazılırken basın mensupları da o anları kaydetmeye başladı. Ceza yazılan kişinin eşi olduğu öğrenilen bir kadın, gazetecilerin çekim yaptığını görünce bağırarak onlara engel olmaya çalıştı.

Kadın daha sonra bir basın mensubunun üzerine yürüyüp elindeki kamerayı almaya çalışarak kendisini darp etmeye başladı. Polis ekiplerinin araya girmesiyle turist kadın, gazetecinin yanından uzaklaştırıldı. Son derece sinirli olduğu görülen kadın uzaklaştırılmasının ardından gazeteciyi hedef alarak bağırmaya devam etti. Basın mensubuna saldıran yabancı kadın ve ailesi cezanın yazılmasının ardından oradan ayrıldı.

NE MASKE NE SİGARA YASAĞI DİNLEDİLER

Öte yandan, kısıtlamada kendilerine muafiyet tanınan yabancı turistlerin çok büyük bir kısmının Taksim Meydanı ile çevresinde maske ve sosyal mesafe kurallarını hiçe saydıkları, tüm uyarılara rağmen sigara içmeye devam ettikleri görüldü.

İstanbul Taksim'de bir turiste sigara içtiği için ceza kesildi. Turistin eşi ise o anları görüntülemek isteyen basın mensubuna saldırıp kamerasını elinden almaya çalıştı. Meydandaki turistlerin çoğunun maske ve sigara kuralını hiçe saydıkları görüldü.
 

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