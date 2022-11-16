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Taksim'de bombalı saldırı | 41 dakika neden bekledi?

Taksim İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısının ardından, bombacının bir bankta 41 dakika oturarak beklemesi ve bu sırada gerçekleştirdiği telefon trafiğinin sırrı ortaya çıktı.

16 Kasım 2022 Çarşamba 18:36
Taksim'de bombalı saldırı | 41 dakika neden bekledi?

Taksim'de bombalı saldırı | 41 dakika neden bekledi?

İstanbul Taksim’de 6 kişinin öldüğü terör saldırısını gerçekleştiren Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır'ın bankta 41 dakika oturmasının detayları da ortaya çıktı. Albashır'ın, bankta otururken telefonla gelen ‘Ayrıl’ talimatı üzerine çantayı bırakarak uzaklaştığı öğrenildi. Bombanın nasıl patlatıldığına dair detaylar çıkacak rapora göre belirlenecek

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı.

GELDİĞİ VE KAÇTIĞI ANLAR

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince bin 200 güvenlik kamerası incelenerek yakalanan Albashır'in bombalı saldırıdan önceki ve sonraki anlarına ait görüntüler ortaya çıktı.

Görüntülerde Albashır, 15.17'de Taksim Meydanı'ndan İstiklal Caddesi'ne doğru yürüyor. Saat 15.30'da sırt çantasında bomba olan saldırgan patlamanın meydana geldiği banka oturuyor ve 16.11'e kadar bu banktan hiç kalkmıyor. Saat 16.11 olduğunda terörist çantasını bırakıp banktan uzaklaşıyor. Saat 16.14'te patlama meydana geliyor. Terörist, Taksim Meydanı´na doğru koşarak uzaklaşıyor.

TELEFONLA ‘AYRIL’ TALİMATI GELMİŞ

Ortaya çıkan görüntülerde 15:30’da banka gelip oturan Albashır tam 41 dakika burada kalıyor. Uzun bir süre oturduktan sonra ayrılıyor. Ayrıldıktan 3 dakika sonra patlama meydana geliyordu. Albashır’ın 41 dakikalık bekleme sırrı da ortaya çıktı.

Polis tarafından yapılan sorguda Albashır, kendisine verilen talimatlar doğrultusunda hareket ettiğini söyledi. Ortaya çıkan ayrıntılara göre, Albashır, oturduğu bankta gelecek telefon talimatını bekledi. 41 dakika sonra kendisine gelen ‘Çantayı bırak ayrıl’ talimatı üzerine bombalı çantayı bırakarak ayrıldı. Albashır olay yerinden hızla ayrıldıktan 3 dakika sonra bomba patladı. Soruşturmada Albashır’ın kimden talimat aldığı da tespit edildi.

RAPOR BEKLENİYOR

Bombanın zaman ayarlı mı yoksa başka bir yöntem kullanılarak mı patlatıldığına dair detayların belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm detaylar hazırlanacak raporda ortaya çıkacak. Kriminal Daire Başkanlığı daha önce yaptığı açıklamada "İstanbul Bölge Laboratuvarımızda gerçekleşen kimyasal incelemesinde saldırıda kullanılan patlayıcının 'Yüksek güçlü patlayıcılardan olan TNT' olduğu tespit edilmiştir" denilmişti.

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