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Taksim'de çarşaflı şüpheli erkek çıktı

İstanbul'un göbeğinde Taksim'de üç şüpheli üç kişiyi takibe alan polis, içlerinden çarşaflı olan yabancı uyruklu kişinin erkek olduğunu farketti.

03 Ekim 2020 Cumartesi 10:45
Taksim'de çarşaflı şüpheli erkek çıktı

Taksim'de çarşaflı şüpheli erkek çıktı

Yüzünde maske, koyu güneş gözlükleri, çarşaf ve kadın kıyafetleriyle Taksim'e çıkan yabancı uyruklu kişinin erkek olduğu belirlendi.

İstanbul Taksim’de şüpheli şahıs ihbarı polisi harekete geçirdi. Yabancı uyruklu 3 şüpheli şahıs Taksim girişinde güven timleri tarafından gözaltına alındı. Çarşaf giyen şüpheli şahsın ise erkek olduğu ortaya çıktı

Olay öğle saatlerinde Taksim’de yaşandı. Taksim’e doğru 3 şüpheli şahsın geldiği ihbarı üzerine güven timleri harekete geçti.

Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri şüpheli şahısları Taksim girişinde yakaladı. Zanlılardan birinin çarşaf giydiği görüldü ancak gerçek birkaç dakika içerisinde ortaya çıktı.

Çarşaflı zanlının da bir erkek olduğu anlaşıldı. Zanlılar sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Taksim
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