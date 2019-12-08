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Taksim'de Pakistanlı, Suriyeli çocukları taciz etmiş

İstanbul'un göbeğinde Taksim Meydanı'nda Suriyeli kız çocuklarına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Taksim'de Pakistanlı, Suriyeli çocukları taciz etmiş

İstanbul'un göbeğinde Taksim Meydanı'nda Suriyeli kız çocuklarına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

08 Aralık 2019 Pazar 11:02
Taksim'de Pakistanlı, Suriyeli çocukları taciz etmiş

Taksim'de Pakistanlı, Suriyeli çocukları taciz etmiş


Yer Taksim, bir grup Suriyeli kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen Pakistanlı polis tarafından gözaltına alındı.

Akıllara durgunluk veren olay, dün saat 17.00 sıralarında Beyoğlu Taksim Gezi Parkında yaşandı. İddiaya göre, Pakistan uyruklu S.S., bir süre takip ettiği Suriyeli kız çocuklarına sözlü tacizde bulundu. Küçük kızlar korkarak olay yerinden uzaklaştı ve durumu abilerine anlattı. Bunun üzerine çocuklar, Taksim'deki güvenlik noktasına koşarak güven timlerinden yardım istedi. Vatandaşların da tepkisini çeken iddianın ardından polis ekipleri Taksim Gezi Parkı çevresinde şüpheli şahsı aradı.

Yaşları küçük kızların ve kardeşlerinin şikayeti üzerine polis ekipleri, şahsı yakaladı ve gözaltına aldı. Zanlı Taksim Polis Merkezi'ne götürdü. Olayı anlatan kız çocuklarının abileri, "Bizden çakmak istedi, biz de 'yok' dedik. Sonra biz oturuyorduk, kızlara 'gel gel' diyordu. Biz sonra kızları bir yere saldık, takip etti. Biz de hemen güvenlik abilere söyledik" dedi.

Polis merkezine götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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