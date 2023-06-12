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Taksim'de Rus turisti bıçakla öldürdüler

İstanbul Taksim'de 4 kişi, kavga ettikleri Rus turisti bıçaklayarak öldürdü. Emniyet'ten olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

12 Haziran 2023 Pazartesi 14:55
Taksim'de Rus turisti bıçakla öldürdüler

Taksim'de Rus turisti bıçakla öldürdüler



İstanbul Beyoğlu Taksim'de meydana gelen olayda iddiaya göre, Rus uyruklu Vyacheslav Vasilievich Neçipporçuk ile 4 kişi arasında kavga çıktı. 


Bu sırada Rus genci kalbinden bıçaklayan saldırganlar kaçtı. Olayı gören çevredekiler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Rus hayatını kaybetti. 

Olayı görüp yaralı turistin yardımına koşan Hüseyin Yorulmaz, "Karşı sokaktan tartışa tartışa gelirken, diğer kişiyi gördüğümüzde elinde bıçak vardı. Bıçağı savuruyordu. Yerde yatarken biz elbisesini kaldırdığımızda çok fazla kan aktığını gördük. İlk müdahaleyi yapmaya çalıştık" dedi. Emniyet'ten ise olayla ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Anahtar Kelimeler:
TaksimCinayet
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