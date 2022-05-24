Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 25°
az bulutlu
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

Taksim'de turisti gasp eden 4 zanlı tutuklandı

İstanbul Taksim'i mesken tutan gasp zanlıları, İngiliz turisti bıçaklayarak kaçtıktan sonra bir kişiyi gasp ederken suç üstü yakalandı

24 Mayıs 2022 Salı 17:28
Taksim'de turisti gasp eden 4 zanlı tutuklandı

Taksim'de turisti gasp eden 4 zanlı tutuklandı


İstanbul Taksim'de, İstiklal Caddesi üzerinde yürüyen 32 yaşındaki İngiliz turist, 4 gaspçı tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Dehşet anları kameralara yansırken, ağır yaralı turist ise ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. B Bölge Güven Timleri tarafından yüzlerce saatlik görüntü izlenerek kıskıvrak yakalanan saldırganlar ise tutuklandı.


Olay, geçen cuma günü saat 03.00 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir süre önce yurda gelen 32 yaşındaki İngiltere uyruklu Alister Gray, bir gece kulübünde alkol aldı. Gray bir süre sonra tek başına mekandan çıkarak cadde üzerinde yürümeye başladı.


Gray, kaldığı otele doğru gittiği esnada arkasından yakalanan 4 gaspçı tarafından saldırıya uğradı.

GASP ETMEYE ÇALIŞIRKEN BIÇAKLADILAR

Saldırıya direnen İngiliz turist, telefonunu vermemek için dakikalarca direnince şahıslar çektikleri bıçakla onu yaraladı. Kafa, kalp, sırt ve ellerinden ağır şekilde yaralanan turist yere yığılırken, saldırganlar ise cep telefonunu çalarak kaçtı.

Olayın ardından çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı turisti yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÜVEN TİMLERİ KAPKAÇ YAPARKEN SUÇÜSTÜ YAKALADI

Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Ekipler Amirliği polisleri, çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yüzlerce saatlik görüntü izleyen güven timleri, saldırganların Enes Y., Seyithan E., Abddurrahman B. ve yaşı küçük Umut E. olduğunu tespit etti.

Bunu üzerine çalışmaları hızlandıran güven timleri, saldırganların Kocaeli’nin Gebze ilçesinde İstanbul’a geldiklerini belirledi. Şahısları adım adım takip alan güven timleri, İstiklal Caddesi üzerinde bir başka kapkaç olayını karıştıkları esnada suçüstü yakaladı.

SALDIRGANLARIN TAMAMI TUTUKLANDI

Gözaltına alınan 4 saldırgan emniyete götürülerek ifadeleri alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerin tamamı, çıkarıldıkları mahkemece “kasten yaralama” ve “gasp” suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan İngiliz turistin olay nedeniyle hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Anahtar Kelimeler:
GaspTaksim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
800 yıllık handa drift yapan sürücüye ağır ceza
800 yıllık handa drift yapan sürücüye ağır ceza
Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı
Bıçaklı baba, hastanede önce kızına sonra sağlıkçılara saldırdı
Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı
Öğrencilerin uygunsuz videosunu çeken 2 polis meslekten atıldı
Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi
Zeynep Kırlı'nın ölümü | Cam silerken can verdi
Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi
Ayşe Ayçiçek'in ölümü | Uyuşturucu şüphesi
Ezgi Alya Yiğit'in ölümü | Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı
Ezgi Alya Yiğit'in ölümü | Ehliyetsiz sürücü serbest bırakıldı
5 ilde rüşvet operasyonu, 226 kişi hakkında gözaltı kararı
5 ilde rüşvet operasyonu, 226 kişi hakkında gözaltı kararı
Trabzonspor'un şampiyonluk sevincine maganda gölgesi düştü
Trabzonspor'un şampiyonluk sevincine maganda gölgesi düştü
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın
Tunceli'de kız öğrenci yurdunda korkutan yangın
Damadına tuzak kurmuş | Uğur Kahraman cinayeti çözüldü
Damadına tuzak kurmuş | Uğur Kahraman cinayeti çözüldü

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim