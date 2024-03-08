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Taksim'e kadınların metro ile çıkışına yasak

Seçimler öncesi aykırı gösteri ve mitinglere izin vermeyen AKP iktidarı 8 Mart kutlamasının önüne geçmek için Taksim-Şişhane metro istasyonu kapattı

08 Mart 2024 Cuma 10:40
Taksim'e kadınların metro ile çıkışına yasak






Taksim'e kadınların metro ile çıkışına yasak

Dünya'nın pek çok ülkesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü şenlik havasında kutlanırken, izinsiz gösteri gerekçesiyle Taksim neredeyse kadınlara kapatıldı.


İstanbul Valiliği saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ülkenin dört bir yanında kadınlar, alanlarda toplanacağını duyurdu.

İstanbul’da da her yıl olduğu gibi bu yıl da kadınlar, Feminist Gece Yürüyüşü için saat 19.30’da Taksim için çağrıda bulundu.

İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.


Metro İstanbul, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."
 

Anahtar Kelimeler:
8 MartTaksimMetro
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