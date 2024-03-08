Taksim'e kadınların metro ile çıkışına yasak
Dünya'nın pek çok ülkesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü şenlik havasında kutlanırken, izinsiz gösteri gerekçesiyle Taksim neredeyse kadınlara kapatıldı.
İstanbul Valiliği saat 14.00 itibarıyla M2 Yenikapı-Hacıosman metrosunun Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.
8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle ülkenin dört bir yanında kadınlar, alanlarda toplanacağını duyurdu.
İstanbul Valiliği, 8 Mart nedeniyle, M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattındaki Taksim ve Şişhane istasyonlarının kapatılmasına karar verdi.
Metro İstanbul, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda 8 Mart Cuma günü saat 14.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."