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Taksim'i karıştıran kavga kadınlar da karıştı

İstiklal Caddesi'ne çıkan yolda bir anda ortalık karıştı. Kadınların da devreye girdiği kavgayı vatandaşlar güçlükle önledi.

Taksim'i karıştıran kavga kadınlar da karıştı

İstiklal Caddesi'ne çıkan yolda bir anda ortalık karıştı. Kadınların da devreye girdiği kavgayı vatandaşlar güçlükle önledi.

14 Temmuz 2019 Pazar 19:32
Taksim'i karıştıran kavga kadınlar da karıştı

Taksim'i karıştıran kavga kadınlar da karıştı



Erkeklerin tartışmasına kadınlar da dahil oldu, taşların yumrukların havada uçuştuğu kavga paniğe neden oldu. Taksim’de iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kadınların da dahil olduğu kavgada taraflardan bir şahıs, elindeki cam şişeyi yerde kırarak parçasıyla etraftakileri yaralamaya çalıştı. Şahısın güçlükle zapt edildiği o kavga cep telefonu kamerasına yansıdı..

Beyoğlu Taksim Mis Sokak üzerinde geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydana gelen olayda, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle sözlü kavga başladı. Kavganın büyümesi üzerine taraflar birbirine girdi. Vatandaşların araya girmesiyle taraflar ayrıldı.

ELİNDEKİ ŞİŞEYİ KIRIP CAM PARÇASIYLA SALDIRDI

Ancak taraflardan biri olan şahıs, öfkeden deliye dönünce elindeki cam şişeyi yere vurarak kırdı. Yerden eline cam parçası alan şahıs, etrafına sallamaya başladı. Yanındakilerinin müdahalesiyle güçlükle zapt edilen şahıs, olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
 

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TaksimKavgaSon Dakika Haberlerİstiklal Caddesi
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