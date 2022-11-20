Taksim Saldırısı | 2 terörist daha tutuklandı
İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde 13 Kasım Pazar günü, Suriye uyruklu terörist Ahlam Albashır, bombalı saldırı gerçekleştirdi. Patlamada 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi ise yaralandı. Olayın ardından Albashır'la birlikte 17 şüpheli tutuklandı.
İKİ ŞÜPHELİ DAHA TUTUKLANDI
Hakimlikçe savunmaları alınan iki şüpheli "kasten öldürme" ve "Devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak" suçundan tutuklandı. Olayla ilgili tutuklanan toplam şüpheli sayısı 19'a yükselmiş oldu.