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Taksimetre, taksiden daha hızlı gitmiş | 500 metreye 435 TL

İstanbul'da bindiği takside 500 metrelik yolculuk yapan Ahmet Durmaz, taksimetrenin, bindiği araçtan daha hızlı gittiğini görünce 500 metre sonra indi. Taksici kendisinden 435 TL aldı

11 Nisan 2022 Pazartesi 18:08
Taksimetre, taksiden daha hızlı gitmiş | 500 metreye 435 TL

500 metreye 435 TL aldı, suçu taksimetreye attı


İstanbul’da bir taksiye binen vatandaştan 5 dakikalık yolculuk için 435 lira ücret talep edilmişti. Akılalmaz olayda bindiği taksiyle yaklaşık 500 metre yolculuk eden Ahmet Durmaz'dan 435 lira alan taksici, taksimetreyi suçlayarak kendisini savundu

Olay, geçtiğimiz Cuma günü meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünden çağırdığı taksiye binen Ahmet Durmaz isimli genç, aracın hareket etmesiyle birlikte taksimetrede açılış ücretinin 400 lira olduğunu gördü.

Durmaz, yaklaşık 5 dakika içerisinde taksimetre ücretine 35 TL daha yansıdığını görünce şoförü uyardı.

YOLCU ŞİKAYETÇİ OLDU

Durmaz, ücrete itiraz ettikten sonra ödeme yapıp araçtan inerek konuya ilişkin şikayetçi oldu. Taksici Hüseyin Keleş, Durmaz'ın ödediği miktarı kendisine geri vereceğini söyledi ancak Durmaz bu ücreti kabul etmeyeceğini belirtti.

"TAKSİMETRE 435 LİRA GÖSTERİNCE İNMEK İSTEDİ"

Yaşananları anlatan taksici Hüseyin Keleş, 30 yıldır taksicilik yaptığını belirterek, “Müşteriyi aldıktan sonra taksimetreye bakmadım. İkitelli tarafından taksiye bindi, 'Esenler'e gideceğiz' dedi. Biraz ilerledikten sonra telefonunu çıkardı kamerayla çekmeye başladı. Telefonla çekmeye başlayınca huylandım. Taksimetre 435 TL'yi gösterince inmek istedi. Ne olduğunu sordum, fişini kestim ve paramı aldım. Sonra arkadaşlarımı aradım, taksimetreye bu kadar zam gelip gelmediğini sordum. Bir yanlışlık olduğunu söylediler. Sonra taksimetre firmasına gittim, 7-8 saat bekledim çünkü orada öyle 3-4 tane daha taksi vardı. 30 senedir taksicilik yapıyorum. Hayatımda hiç başıma böyle bir şey gelmedi" diye konuştu.

"BİZE YAKIŞMAYAN BİR İŞ, PARASINI TAKDİM EDECEĞİZ"

Taksici Keleş, ücretin taksimetreden kaynaklı olduğunu ifade ederek “500 metre kadar bile gitmedik, 435 TL tuttu. İlk açıldığında baksaydım onu görürdüm zaten ama bakmadım. Bazen böyle binde bir oluyor, olaydan sonra kaçacak yer aradım. Bize yakışmayan bir iş. Allah'tan taksiye binen çocuk patrona ulaştı. Patron da beni aradı, gereğini yapacağız. Üzgünüm, parasını takdim edeceğiz. Bizim bir suçumuz yok, taksimetreden kaynaklı. Yerimiz, adresimiz belli. Haklı olan taraf her şey söyler. Yapacak bir şey yok. Elinde fiş var, biz de mağduruz. Kendisine, 'Yeni zam geldi, 2 aydır mazota çalışıyoruz, sen düştün bize' dedim" şeklinde konuştu.

"OLAN OLDU, PARAYI GERİ ALMAYACAĞIM"

Ahmet Durmaz ise parayı geri almayacağını belirterek, “Ben artık konuyu kapattım. Parayı geri almayacağım. Daha ilgilenmiyorum. Olan oldu, konuyu kapatalım" dedi.

Anahtar Kelimeler:
TaksiTaksimetre
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