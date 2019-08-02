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Talancılar yakalanınca çılgına döndü

İzmit'te girdikleri telefon bayisinden 40 saniye içerisinde talan ederek 80 bin TL değerinde cep telefonu, saat ve tablet çalan 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı. 

Talancılar yakalanınca çılgına döndü

İzmit'te girdikleri telefon bayisinden 40 saniye içerisinde talan ederek 80 bin TL değerinde cep telefonu, saat ve tablet çalan 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla İstanbul'da yakalandı. 

02 Ağustos 2019 Cuma 15:49
Talancılar yakalanınca çılgına döndü

Talancılar yakalanınca çılgına döndü



İstanbul'dan İzmit'e soygun için gelen çete üyeleri polisin titiz takibi sonucu yakalandı. Yüzlerce güvenlik kamerasını adım adım izleyen ekiplerin yakaladığı soyguncular kendilerini görüntülemek isteyen gazetecilere saldırdı. Her birinin çok sayıda soygun, hırsızlık, gasp kaydı bulunan zanlıların sorgusu devam ediyor.


Olay, 27 Haziran günü İzmit Ömerağa Mahallesi Alemdar Caddesi üzerindeki cep telefonu bayisinde meydana geldi. İstanbul'da aracın plakasını çalarak kendi kullandıkları otomobile takan hırsızlar, İzmit'e geldi. Saat 04.00 sıralarında dükkânın camını taşla kırarak içeri giren 4 kişi, 40 saniye içerisinde yaklaşık 80 bin TL değerindeki 20 cep telefonu, 1 akıllı saat ve 1 tablet çaldı.

YÜZLERCE GÜVENLİK KAMERASI İZLENDİ

Sabah işe gelen çalışanların hırsızlık yapıldığı ihbarı üzerine polis işyerinde incelemede bulundu. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yüzlerce güvenlik kamerası kaydını izleyerek hırsızların kullandığı aracı takip etti. Araç sahibinin Ş.G. (32) olduğunu belirleyen polis, Ş.G.'yi takibe alarak çetenin diğer üyeleri olan hırsızlık suçundan 3 adet sabıka kaydı olan M.B.K. (20), hırsızlık suçundan 5 adet sabıka kaydı olan A.G. (19), İ.Y. (19) ve hırsızlık suçundan 9 adet sabıka kaydı olan Ş.Ş.’nin (24) kimliklerini tespit etti.

Polis, dün sabah İstanbul Küçükçekmece'deki 5 farklı yerde operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Ş.G., A.G., M.B.K ve İ.Y. yakalanarak gözaltına alınırken, Ş.Ş. ise firar etti. 4 kişi emniyetteki ifadelerinde, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da çok sayıda hırsızlık gerçekleştirdiklerini ve çeteyi 'Dayı' lakaplı Ş.Ş.'nin yönettiğini söyledikleri öğrenildi.

Çaldıkları cep telefonları, akıllı saat ve tableti sattıkları öğrenilen 4 kişi, emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. M.B.K. adliyeye sevk edilirken, "Çekmeyin" diye bağırarak gazetecilere saldırmaya çalıştı.

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Anahtar Kelimeler:
40 SaniyeSoygun çetesiIzmitAlemdar Caddesi
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