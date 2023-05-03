Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı
Benzerini Afganistan'da silahlı taliban güçlerinin, iktidara geldiği gün başkent Kabil'deki caddeleri süsleyen reklam afişlerindeki kadınları indirmesinin benzeri, İstanbul'da yaşanıyor. İstansbul'daki taliban kafalı saldırganlar Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesini boyayla kapattılar!
AKP iktidarının seçim çalışmalarında din üzerinden yaptığı propagandanın etkisi sokaklardaki reklamlara da yansıdı. Kadın bedenine yönelik gerici sansürlere bir yenisi eklendi. Üsküdar'da bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Libadiye Caddesi üzerinde, bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.
Cadde üzerinde bulunan birçok direğe asılı afişin aynı şekilde boyalı saldırıya uğradığı dikkatlerden kaçmadı.