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Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı

Türkiye'yi kaotik görüntülerin eşiğine getiren AKP içinde konuşlanan gruplar, sokaklarda ideolojik görüşlerine uymayan reklam afişlerine saldırmaya başladı.

03 Mayıs 2023 Çarşamba 21:46
Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı

Taliban da aynısını yapmıştı | Reklam afişlerine saldırı

Benzerini Afganistan'da silahlı taliban güçlerinin, iktidara geldiği gün başkent Kabil'deki caddeleri süsleyen reklam afişlerindeki kadınları indirmesinin benzeri, İstanbul'da yaşanıyor. İstansbul'daki taliban kafalı saldırganlar Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesini boyayla kapattılar!


AKP iktidarının seçim çalışmalarında din üzerinden yaptığı propagandanın etkisi sokaklardaki reklamlara da yansıdı. Kadın bedenine yönelik gerici sansürlere bir yenisi eklendi. Üsküdar'da bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.

Seçimlere şeriat talebini gizlemeyen siyasi partilerle anlaşma yaparak giren AKP'nin din üzerinden yaptığı propagandanın etkisi sokaklardaki reklamlara da yansıdı.


İstanbul'un Üsküdar ilçesinde Libadiye Caddesi üzerinde, bir giyim markasının reklam afişlerinde yer alan oyuncu Berrak Tüzünataç'ın göğüs ve göbek bölgesinin boyayla kapatıldığı görüldü.

Cadde üzerinde bulunan birçok direğe asılı afişin aynı şekilde boyalı saldırıya uğradığı dikkatlerden kaçmadı.

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TalibanAfişBerrak TüzünçBerrak TüzünataçLibadiye Caddesi
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