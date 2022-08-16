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Tarihi İpek Fabrikası'nda yangın | 92 yıllık fabrika kül oldu

Türkiye'de ipek üretiminin temellerinin atıldığı Bursa'da 92 yıl önce kurulan İpek Fabrika, çıkan yangında kül oldu.

16 Ağustos 2022 Salı 08:18
Tarihi İpek Fabrikası'nda yangın | 92 yıllık fabrika kül oldu

Tarihi İpek Fabrikası'nda yangın | 92 yıllık fabrika kül oldu


Türk ipekçiliğinin öncü kuruluşları arasında yer alan Bursa İpek Fabrikası'nda çıkan yangınla küle döndü. Bursa'nın tescilli tarihi binaları arasında yer alan İpek Fabrikası, 29 yıl önce kapatılmıştı. 

Bursa'da, saat 23.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesinde bulunan tarihi ipek fabrikası ve alevlerin sıçradığı binadaki yangın, itfaiye ekiplerince yapılan müdahale ile yaklaşık 3 buçuk saatte kontrol altına alındı.

Bursa Büyükşehir İtfaiye ve Tarım A.Ş.'ye ait 26 aracın müdahale ettiği yangında söndürme çalışmalarına AFAD, NAK, ANDA, Yıldırım Belediye Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi. 

Bölgenin eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle itfaiye araçlarının olay yerine ulaşmakta güçlük çektiğini ancak yine de olası bir faciadan dönüldüğünü vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Yerleşim yerinin eski olması nedeniyle ulaşımda sıkıntılar yaşadık ama şu an İl Emniyet Müdürlüğü yardımcılarımız, Osmangazi İlçe Emniyet Müdürümüz, AFAD başkanımız burada. 

"OLASI BİR FELAKET DE SÖZ KONUSU OLABİLİRDİ"

Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri başta olmak üzere Tarım A.Ş.’den tankerlerimizle 26 araçla, gönüllü kuruluşlarımızla birlikte olaya tam teşekküllü müdahale edildi. Burası olası eski bir yerleşim yeri olması nedeniyle olası bir felaket de söz konusu olabilirdi" dedi.

SABOTAJ MI?

Yangının sabotaj olup olmadığı yönünde ayrıntılı araştırma yapılacağını belirten Aktaş, "Neden çıktı? Bir sabotaj var mıdır? İlgili birimler bu konuda detaylı araştırmaları yapacaklardır. İlgili bazı doneler var ama dediğim gibi resmi olarak belli olduktan sonra gerekli açıklamaları yapacağız. 

Eski bir ipek fabrikası, 1993 yılından beri kullanılmıyor. Bir de bunun yanında tescilli, yıkık durumda olan bir bina var, tarihi bir bina. Burada olay başlıyor ve başladığında da yoğun bir şekilde başlıyor. Bizim tesellimiz herhangi bir can kaybının olmaması. 2 tane kullanılmayan binada oluşan hasar var. Bunlardan biri tescilli bir bina, diğeri tarihi hükmünde olmayan bir bina" diye konuştu.

KİLİSE'DEN FABRİKAYA ÇEVRİLMİŞTİ

Geçmişte Rum Ortodoks Kilisesi olan bina, Cumhuriyet'in ilanı ve nüfus mübadelesinin ardından cemaatini kaybetmesiyle Yılmazipek ailesine verilerek ipek fabrikasına dönüştürülmüştü.

Atıl durumdaki fabrika binası, geçen aylarda Bursa yerel basınında bölge sakinlerinden gelen şikayetlerle gündeme gelmişti. Haberlere göre bölge halkı binada uyuşturucu madde kullanıldığı ve güvenlik riski oluşturduğu gerekçesiyle yerel yönetime şikayette bulunmuştu.

Anahtar Kelimeler:
BursaIpek Fabrikası
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