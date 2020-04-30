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Tarihi medrese karantina günlerinde ikinci kez soyuldu

Türkiye koronavirüs salgını ile uğraşırken hırsızların boş durmadığı ortaya çıktı. 440 yıllık Kılıç Ali Paşa Külliyesi'nin çatısından kurşunlar sökülerek çalındı.

30 Nisan 2020 Perşembe 09:46
Tarihi medrese karantina günlerinde ikinci kez soyuldu


Tarihi medrese karantina günlerinde ikinci kez soyuldu


Koronavirüs pandemisi Türkiye'yi kasıp kavururken hırsızların boş durmadığı ortaya çıktı. Mimar Sinan tarafından Kılıç Ali Paşa Külliyesi'nin bir parçası olarak 1580 yılında inşa edilen 440 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nin kubbeleri koronavirüs salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından bir hafta arayla iki kez soyuldu. Medresenin kubbelerindeki yaklaşık 1.5 kilogram ağırlığındaki kurşun plakaları sökerek çalan hırsızları yakalamak için polis çalışma başlattı. Çıplak kalan yerlerin ise, yapının zarar görmemesi için naylon örtüyle kapatıldığı görüldü.

Mimar Sinan tarafından Kılıç Ali Paşa Külliyesi'nin bir parçası olarak 1580 yılında inşa edilen 440 yıllık tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nin kubbeleri korona virüs salgınını fırsat bilen hırsızlar tarafından bir hafta arayla iki kez soyuldu.

Akılalmaz hırsızlık, geçen pazartesi günü saat 04.15 sıralarında Beyoğlu Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi'ndeki tarihi Kılıç Ali Paşa Medresesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kılıç Ali Paşa Medresesi'ne gece saatlerinde çek çek arabasıyla kimliği belirsiz şahıslar geldi.

GECE YARISI GELİP TEK TEK SÖKTÜLER

Koronavirüs salgını nedeniyle iş yerlerinin kapalı olmasını fırsat bilen şahıslar, arka tarafından 440 yıllık tarihi medreseye tırmandı. Şahıslar ardından tarihi kubbelerdeki maddi ve tarihi değeri yüksek olan kurşun plakaları sökmeye başladı. Bir süre kurşunları söken hırsızlar ardından yaklaşık 1.5 kilogram olan parçaları çek çek arabasına yükleyerek kaçtı. Olayın ardından medreseyi kiralayan vakfın müdürü, güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde gece saatlerinde şüpheli bir şahsın medreseye tırmandığını ve kurşunlarını çaldığını tespit etti.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELİYOR

Vakıf müdürü bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından polis, vakfın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.

POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ İNCELİYOR

Vakıf müdürü bunun üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Karaköy Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından polis, vakfın güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Kubbelerdeki kurşunların soyulması nedeniyle açık kalan yerlerin, tarihi yapının zarar görmemesi için naylon örtülerle kapatıldığı görüldü. Soyulan medrese ise drone ile havadan görüntülendi.
 

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