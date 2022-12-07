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Tarikat içinde skandal evlilik için önemli gelişme

BirGün Gazetesi'nden Timur Soykan'ın gündeme getirdiği İsmailağa Cemaati içindeki skandal çocuk evliliği hakkında önemli gelişmi. Bakanlık açılan davaya müdahil oldu.

07 Aralık 2022 Çarşamba 22:30
Tarikat içinde skandal evlilik için önemli gelişme


Tarikat içinde skandal evlilik için önemli gelişme


Türkiye son üç gündür BirGün Gazetesi'nin gündeme getirdiği çocuk evliliği hakkında açılan davada önemli gelişme. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in, kızını altı yaşındayken bir tarikat üyesiyle imam nikahıyla ‘evlendirmesi’ ve çocuğun yıllarca cinsel istismara maruz bırakılması haberlerine ilişkin açıklama yaptı.  


Bakanlık açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

Bazı basın yayın organlarında yer alan “H.K.G’nin 6 yaşındayken cinsel istismara maruz kaldığı” yönündeki haberlere ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak tarafımızdan, İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' iddiasıyla açılan davaya müdahil olunmuştur. Bakanlığımızca süreç yakından takip edilerek, bundan önce olduğu gibi ilerleyen dönemde de mağdura her türlü hukuksal destek verilecektir.

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Tümur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, bugün BirGün'de yayınlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımladı.

Fotoğraf: BirGün

Anahtar Kelimeler:
Hiranur Vakfıçocuk Evliliği
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