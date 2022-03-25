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Tarikat yurdunda çocukları dayak yiyen baba | Biz memnunuz

İstanbul Esenler'de bir tarikata ait öğrenci yurdunda çocuklara uygulanan şiddet görüntülerinin ardından soruşturma açılırken, ailelerden tepki çeken açıklama.

25 Mart 2022 Cuma 19:44
Tarikat yurdunda çocukları dayak yiyen baba | Biz memnunuz

Tarikat yurdunda çocukları dayak yiyen baba | Biz memnunuz


Öğrencilere şiddet uygulanan tarikat yurduna gelen baba: 'Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor' Esenler'deki bir cemaat yurdunda çocuklara şiddet uygulayan görevli gözaltına alındı, ardından adliyeye sevk edildi. Şiddet görüntüleri gündemdeki yerini korurken; yurdun önüne gelen ve oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, "Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor, biz memnunuz" dedi.

İstanbul Esenler'de Süleymancılar cemaatine ait olduğu iddia edilen bir öğrenci yurdunda yaşanan şiddet olayıyla ilgili görüntüler ilk olarak sosyal medyada paylaşıldı. İstanbul Valiliği yazılı bir açıklamayla, yurt görevlisi Aykut Ersöz hakkında soruşturma başlatıldığını ve gözaltına alındığını duyurdu.

Açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün de müfettiş görevlendirilerek idari soruşturma başlattığı bildirilerek "Öğrencilerimize yönelik şiddet içeren bu davranış asla kabul edilemez, esefle kınıyoruz" denildi. 

Son olarak, Ersöz emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 

DAYAK İÇİN BUNU DEDİ; "BİZ MEMNUNUZ"

Olay gündemdeki yerini korurken; öğrencilerin aileleri, yetkililerden bilgi almak için yurt binasına geldi.

Oğlunun 3 yıldır yurtta kaldığını belirten Özcan Yılmaz, "Görüntüleri izleyince şok oldum. İnanamadım, buraya geldim. Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum. Bizim çocuklarımız kendi gönül rızasıyla geliyor. Ben de çocuklarım ilim eğitimleri alsınlar diye, gönlümce gönderiyorum. Hocaların da çoğunu tanıyorum. Olanlara şaşırdım. Kimse çocuğunun dövülmesini istemez Çocuklarımın burada eğitim alması için buraya 4 bin lira ödüyorum, biz memnunuz. Evim buraya çok yakın o yüzden burayı tercih ettim, çocuğumdan her dakika haber alıyorum" dedi. 

"BİR ANLIK ŞİDDET İLE BUNU YAPTIYSA..."

Fazıl Helvacı, "Süreci bekleyeceğiz. Bu durumla ilgili mutlaka yasal süreç başlayacaktır. Yetkili öğretmen her kimse onun emniyette ve karakoldaki ifadesinden sonra tutuklanıp tutuklanmayacağını bekleyeceğiz. Burada yurt yönetimi tamamen suçlu bulunursa ve bizim çocuklarımıza da böyle bir şey yapılmışsa çocuğumuzu burada tutmayacağız. Ancak bir kişi bir anlık şiddet ile bunu yaptıysa bunu bütün kuruma mal etmenin anlamı yok" diye konuştu.
 

Anahtar Kelimeler:
TarikatTarikat Yurdu
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