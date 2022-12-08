

Tarikatta çocuk istismarı için mahkeme aylar sonra gün verdi

Baba Yusuf Ziya Gümüşel, anne F.G. ve 'evlendirildiği' Kadir İstekli hakkında 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve 'cinsel saldırı' suçlarından dava açıldı. Mahkeme iddianameyi kabul ederek, 22 Mayıs 2023 tarihine duruşma günü verdi.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.'nin 6 yaşında imam nikâhı ile ‘evlendirilmesi’ ve cinsel istismara maruz bırakılması olayına ilişkin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hapis cezası talebiyle iddianame düzenlendi.



BirGün'de yer alan habere göre, baba Gümüşel ve anne F.G. hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, imam nikahlı evlendirildiği Kadir İstekli hakkında ise ‘zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' ve ‘cinsel saldırı' suçlarından düzenlenen iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi, aylar sonrasına duruşma günü verdi.

Yusuf Ziya Gümüşel, F.G. ve Kadir İstekli, 22 Mayıs 2023 tarihinde hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

BirGün yazarı Timur Soykan, 3 Aralık'taki "Karanlık dünya bir çocuğu yuttu: Tarikat karanlığında henüz 6 yaşında…" başlıklı yazısında, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’yi 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiğini’, kadının çocukluğu boyunca cinsel istismara uğradığını yazmıştı. Yaşananlar, H.K.G.’nin şikayetiyle ortaya çıkmıştı.

Soykan, bugün BirGün'de yayınlanan "Utancın fotoğrafları" başlıklı yazısında da H.K.G.’nin çocuk yaşta gelinlik giydirildiği ve ‘nişan’ına ait dehşet verici fotoğrafları yayımladı.