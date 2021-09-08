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Tarım işçilerini tarlaya değil ölüme götürdü

Kayseri-Niğde karayolunda tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada 5'i ağır 18 kişi yaralandı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 08:55
Tarım işçilerini tarlaya değil ölüme götürdü


Tarım işçilerini tarlaya değil ölüme götürdü


Tarım işçilerini taşıyan minibüs, Kayseri Niğde yolunda TIR'la çarpıştı. Kaza sonrası yol savaş alanına döndü, 18 yaralı var

Korkunç kaza, saat 19.30 sıralarında Kayseri-Niğde karayolunun 65'inci kilometresindeki Karacabey mevkisinde meydana geldi.

Yakup İğdeci yönetimindeki 38 F 4985 plakalı TIR, kavşaktan yolun karşısına geçmeye çalışan ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen 46 PF 661 plakalı minibüse çarptı.

18 İŞÇİ YARALANDI

Kazanın etkisiyle minibüs şarampole devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada minibüste bulunan 18 tarım işçisi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

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KayseriNiğdeKazaTIRMinibüsTarım Işçileri
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