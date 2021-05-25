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Tarlada doğum yaptı, bebeğini toprağa gömdü

Konya Ereğli'de tarım işçisi Zekiye T. adlı kadın yeni doğan bebeğini toprağa gömerek öldürdüğü idda edildi. Zekiye T. tutuklandı.

25 Mayıs 2021 Salı 23:03
Tarlada doğum yaptı, bebeğini toprağa gömdü

Tarlada doğum yaptı, bebeğini toprağa gömdü


Konya'da dehşete düşüren bir iddia ortaya çıktı. Kentin Ereğli ilçesinde, tarım işçisi Zekiye T., yeni doğan bebeğini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı

Şanlıurfa'da oturan Zekiye T., 1 yıl önce Suriye uyruklu 'Kasım' adlı kişiyle dini nikahla birlikte yaşamaya başladı. Zekiye T., 8 aylık hamileyken tek başına doğum yaptı.

Zekiye T., ölü doğduğu öne sürülen bebeği evinde sakladı. Kısa süre önce yakınlarıyla tarlada çalışmak üzere Ereğli ilçesine gelen Zekiye T. hakkında, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 4 Mayıs günü 'Çocuğunu kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Ereğli'nin Kuzukuyu Mahallesi'nde olduğu belirlenen Zekiye T., dün kaldığı çadırda gözaltına alındı. Zekiye T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son Güncelleme: 25.05.2021 23:43
Anahtar Kelimeler:
Tarlada Doğum
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