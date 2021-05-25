Tarlada doğum yaptı, bebeğini toprağa gömdü
Konya'da dehşete düşüren bir iddia ortaya çıktı. Kentin Ereğli ilçesinde, tarım işçisi Zekiye T., yeni doğan bebeğini öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı
Zekiye T., ölü doğduğu öne sürülen bebeği evinde sakladı. Kısa süre önce yakınlarıyla tarlada çalışmak üzere Ereğli ilçesine gelen Zekiye T. hakkında, Şanlıurfa 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 4 Mayıs günü 'Çocuğunu kasten öldürme' suçundan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ereğli'nin Kuzukuyu Mahallesi'nde olduğu belirlenen Zekiye T., dün kaldığı çadırda gözaltına alındı. Zekiye T., işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.