Tarlalara yapılan tiny house yapılara yıkım

Aman dikkat! Son yıllarda toprakla, hobi bahçesi ilgilenmek, doğa ile baş başa yaşamak isteyenlerin yoğun olarak tercih ettiği tiny house ipi konutlar başınızı ağrıtabilir. Tarım Bakanlığı'nın uyarılarının ardından yerel yönetimler ve valilikler, tarlalara kaçak olarak konulan bu tür yapıları yıkmaya başladı. Son olarak Edirne'de 'Tiny house' yapılarının yıkımı esnasında yaşananlar kameralara yansıdı. Edirne Valiliği kararıyla 'tiny house' (küçük ev) yapılarının yıkımının gerçekleştiği esnada yurttaşlarla güvenlik görevlileri arbede yaşandı. Olay sonrası evler kepçe ile yıkıldı.



Edinilen bilgiye göre, Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Danişment köyünde bulunan karavanları yıkmak için Valilik talimatı ile harekete geçen jandarma ekipleri ve mülk sahipleri arasında arbede yaşandı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne'nin tarım arazilerinde tiny house (küçük ev) ve kaçak yapılara izin vermeyeceklerini belirterek, geçtiğimiz zaman çerçevesinde muhtarlıklara genelge göndermişti.

Genelgenin ardından Saros Körfezi’nde bulunan 'tiny house' ve kaçak yapıların yıkımına başlandı. 50'den fazla 'tiny house' ve kaçak yapının yıkıldığı bölgede yıkım çalışmaları devam ediyor.

Tarım arazilerinin üzerine yapılan kaçak yapıların yıkıldığı esnada, yapı sahipleri ve jandarma arasında arbede yaşandı. Jandarmaya zorluk çıkaran bazı kişilerin kelepçelenerek gözaltına alındığı öğrenildi.

Jandarma ekiplerince kelepçelenen mülk sahiplerinden Kadir Akkaya, ruhsatlı plakalı karavanının olduğunu ve buna rağmen yıkıldığını ifade ederek, "Danişment köyünde bulunan özel mülkümüze plakalı ruhsatlı karavanlarımızı yıkmak ve yaşam hakkımızı elimizden almak için Edirne Valisi Yunus Sezer’in talimatı ile mahkemeyi hiçe sayarak usulsüz tebligat yaparak zor kullanarak haklarımızı hiçe sayıyorlar" dedi.