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Tatil için gelen Rus doktora fuhuş yaptırmışlar

Bursa merkezli 3 ilde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınıp, tutuklanan 12 şüphelinin, tatil için Türkiye’ye gelen yabancı uyruklu kadınları hedef aldıkları belirlendi. 

12 Aralık 2022 Pazartesi 14:59
Tatil için gelen Rus doktora fuhuş yaptırmışlar

Tatil için gelen Rus doktora fuhuş yaptırmışlar



Bursa'da Fuhşa zorlanan 13 kadından Rusya uyruklu jinekolog Oksana A.’nın (37), tatil için geldiği Mardin’de suç örgütü üyeleri ile tanışarak arkadaşlık kurduğu, en son 2,5 ay önce de tatil için Türkiye’ye davet edilerek tuzağa düşürüldüğü öğrenildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı.


Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 3 Aralık’ta, Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 1’i yabancı uyruklu, 3’ü kadın, 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.

'YENİ ARAÇLARIMIZ GELDİ' ŞİFRESİYLE PAZARLIK YAPMIŞLAR

Evlerde ele geçirilen dijital materyalleri inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin kadınları ilişkiye zorladıkları kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştuklarını tespit etti. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise kadınlara ait pasaportlar, çok sayıda telefon ve fuhuştan elde edildiği değerlendirilen 21 bin lira ele geçirildi.

Koruma altına alınan, şüphelilerin Türkçe isimler verip, erkeklerle de bu isimle tanıştırıldığı yabancı uyrkulu Z.K., N.G., S.R., N.E., M.Y., D.M., S.S., O.A., A.A., M.D., S.D., F.M. ve A.A. isimli kadınlar, Emniyet'teki işlemlerinin ardından sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. 


Şüpheliler Mithat D., Hüseyin K., İbrahim E., Sercan G., Ümit K., Gazi D., Uğur Y., Uğur T., Serkan A., Buse G., Sebahat P. ile Mukhabbat K. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.


TATİL İÇİN GELEN RUS JİNEKOLOGLA ARKADAŞLIK KURMUŞLAR

Kurtarılan kadınlardan Rus uyruklu Oksana A.’nın ülkesinde jinekolog olduğu, tatile geldiği Mardin’de suç örgütü üyeleriyle tanışarak arkadaşlık kurduğu belirlendi. Ülkesine dönen Oksana A. ile telefonla görüşmeye devam eden şüphelilerin onu tatil için davet ettikleri tespit edildi. En son 2,5 ay önce Türkiye’ye gelen Oksana A.’ya zorla fuhuş yaptırıldığı saptandı. Oksana A. ve diğer kadınlar, sınır dışı edilerek ülkesine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
BursaFuhuş
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