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Tebliğciler, spor salonununda | 'Ahiretin müşterisi olun'

Kendilerini 'Tebliğci' olarak tanıtan cübbeli hırkalı tarikatçılar vatandaşların günün yorgunluğunu stresini attığı yerlerde sık sık 'Tebliğ' adı altında propaganda yapıyor.

22 Ağustos 2023 Salı 23:18
Tebliğciler, spor salonununda | 'Ahiretin müşterisi olun'

Tebliğciler, spor salonununda | 'Ahiretin müşterisi olun'


İstanbul'da vatandaşları oturdukları kafelerde, çay bahçelerinde, kahvehanelerde sık sık rahatsız ederek 'Tebiliğ' yaptığını ileri süren şahıslar artık gençlerin spor yaptığı merkezleri hedef aldı. Polisin yıllardır göz yumduğu sarıklı hırkalı tebliğcilere sosyal medyadan tepki yağıyor.

Vatandaşların yaşam tarzına müdahale eden, içkili mekanlarda ya da kahvehanelerde vatandaşları taciz eden 'tebliğciler' bu kez spor salonunda ortaya çıktı. Tebliğciler vatandaşları "Kondisyon aletlerinden fizik çalışmaları yapıyoruz. Ahiretin de müşterisi olun" sözleriyle taciz etti.

Tebliğciler adına konuşma yapan şahıs 'Bu aletlerde kondisyon yapıyoruz. Buranın müşterisiyiz. Bu müşteri olmazsak kapıdan içeri giremeyiz. Müşterisi olduğumuz için buraya geldik. İşte bu kondisyon aletlerinden fizik çalışmaları yapıyoruz. Ahiretin de müşterisi olun. Ahiretin müşterisi olursanız Allah'ın ebedi cennetine kavuşursunuz' ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük tepki çekti.

Anahtar Kelimeler:
Tebliğciler
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