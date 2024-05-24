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Tebliğcilere vatandaştan sert tepki | Milleti namazdan soğuttunuz

Kahvehanelerde, cafelerde, restoran ve sahillerde dolaşarak 'Tebliğ'de bulunan tarikatçılar Ordu'da sert kayaya çarptı.

24 Mayıs 2024 Cuma 22:01
Tebliğcilere vatandaştan sert tepki | Milleti namazdan soğuttunuz






Tebliğcilere vatandaştan sert tepki | Milleti namazdan soğuttunuz


İstanbul'dan 'tebliğ' için Ordu’ya giden 'Mahmutefendi' tarikatı üyesi Recep Konuk ve bir arkadaşına yurttaşlar tepki gösterdi.

Mahmutefendi tarikatı üyesi Recep Konuk ve etrafındaki bir grup, 'tebliğ' için gittikleri Ordu’da halkın tepkisi ile karşılaştı.

İstanbul'dan geldiklerini ve sadece namaza çağırma niyetinde olduklarını belirten Konuk'a bir yurttaş "Namazdan milleti siz soğuttunuz,, dini siz böldünüz, bu tarikatı cemaati siz çıkardınız. Bu milleti siz böldünüz. Daha bu milletten ne istiyorsunuz? İslam dininden başka din var mı? Bu cemaatçiler benim yuvamı dağıttı, benim çocuğumu aldı. Defolun gidin buradan" diyerek tepki gösterdi.

Anahtar Kelimeler:
Tebligceler
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