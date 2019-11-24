

Tecavüz zanlısı elleri kelepçeli 25 KM kaçtı





Denizli Honaz'da, cinsel istismar suçlamasıyla polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem (23), sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Polis, tutuklanan Gündem'i teslim etmek için ilçenin Kocabaş Mahallesi'ndeki cezaevine götürdü.



ELLERİ KELEPÇELİ KAÇTI

Elleri kelepçeli olarak içeri alınan Gündem, görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak, açık kalan kapıdan koşarak kaçtı.

7 SAAT SONRA YAKALANDI

Edinilen ilk bilgilere göre elleri kelepçeli araziye kaçan Gündem, bulunamadı. Bölgeye, çok sayıda jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Ekipler, Gündem'in kaçtığı araziyi fenerlerle didik didik aradı. Bölgeyi adeta ablukaya alan güvenlik güçleri, Tarık Gündem'i, Pamukkale ilçesi Develi Mahallesi'nde arazide kaçarken, 7 saat sonra, saat 02.00 sıralarında yakaladı.

25 KİLOMETRE KAÇMIŞ

Gündem'in cezaevinden firar ettikten sonra yaklaşık 25 kilometre uzaklıktaki mahalleye yaya olarak gittiği öğrenildi. Gündem, cezaevine teslim edildi.