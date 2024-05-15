Tecavüze uğrayan kız çocuğuna etek boyu soruldu



Tecavüze uğrayan çocuğa etek boyu soran kadın avukata tepkiler çığ gibi büyüyor. Change.org üzerinden açılan imza kampanyasına katılım 10 bin kişiyi geçti.

İstanbul Sultanbeyli'de 13 yaşındaki çocuğun 15 kişi tarafından tehdit ve şantajla cinsel saldırıya uğramasının yankıları sürerken, mahkemede savunma avukatı Gülsün Doygun’un "Etek boyunu kısaltmaması için ve daha usturuplu davranması için okuldaki hocaları tarafından uyarılıp uyarılmadığı" yönünde soru sorması, kamuoyunun tepkisine neden oldu.

İmza kampanyası platformu Change.org’da “Tecavüze Uğrayan Çocuğun Etek Boyunu Soran Avukat için Mesleki Disiplin Önlemleri Alınsın” başlığıyla Irmak Oğuz tarafından başlatılan kampanya, kısa sürede 10.000’in üzerinde imzaya ulaştı.

İmza kampanyası metninde, “Bu tür suçlara maruz kalan mağdurların yüzde 90'ının suçu bildirme konusunda tereddüt ettiği bir ülkede, bu tür ifadelerin kabul edilemez olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle, Gülsün Duygun'un bu duruşma sırasında sergilediği tutumun yargılama sürecine zarar verdiği ve profesyonel etik kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle mesleki disiplin önlemleri alınması gerektiğini talep ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Halk TV'den Seyhan Avşar'ın haberiyle gündeme gelen skandalda, ağabeyi cinayet suçundan cezaevinde olan 13 yaşındaki A.A.'nın tecavüze uğradığı ve kayda alındığı, sonrasında ise "Görüntüleri ağabeyine izletiriz. Abin cezaevinden kaçar seni öldürür" diyerek şantaj ve tehdit ile bir mahalleden 15 kişinin tecavüzüne uğradığı ortaya çıkmıştı. Sanıkların İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam ederken duruşmada sanıklardan Ali K. ve Fatih A.'nın avukatı Gülsün Doygun duruşmada söz aldı.

Skandal 'Etek Boyu' Sorusu

Mahkeme heyetinden A.A.'ya, "Etek boyunu kısaltmaması için ve daha usturuplu davranması için okuldaki hocaları tarafından uyarılıp uyarılmadığının" sorulmasını istedi. Ancak mahkeme başkanı müdahale etti.

Başkan, "Bu sorunun sorulmasını ben uygun bulmuyorum" diyerek soruyu A.A.'ya yöneltmedi.