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Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı

Polis ekiplerinin uzun süredir teknik takip altında tuttuğu kişilere yönelik operasyonda tefecilik yaptığı iddia edilen Zeynep K. adlı kadın borçuların listesinin yazılı olduğu kağıdı yutmak isterken yakalandı.

13 Temmuz 2020 Pazartesi 20:57
Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı

Tefeci Zeynep  K, borçlu listesini yutarken yakalandı

Adana ve çevresinde çok sayıda vatandaşı borçlandıran çeteye yönelik operasyonlar devam ediyor. Cumhuriyet Başsavcılığı´nca, `tefecilik´ ve `yağma´ suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan 24 kişiye yönelik, Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul´da 7 Temmuz´da şafak vakti operasyon düzenledi. Operasyonda, tehditle 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen `Elmastaş´ grubuna yönelik operasyonda 9´u kadın, 23 kişi gözaltına alındı.

POLİS ÇOK SAYIDA SUÇ DELİLİ ELE GEÇİRDİ

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4,5 milyon TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira para, 312 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, başka iş yerlerine ait 8 kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı aileden oldukları, çocuklarıyla evlenen kadın ve erkeklerin de tefecilik yaptığı belirlendi.

Emniyette sorguları tamamlanan 23 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 12´si tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.


TEFECİLİK İÇİN KILIKTAN KILIĞA GİRİYORMUŞ

Operasyonun ardından yeni detaylar da ortaya çıktı. Elmastaş grubundan gözaltına alınan Zeynep K.´nin, şebekenin baskılarından kaçmak isteyen mağdurları, kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü, polise yakalanmamak için ise belli aralıklarla saç rengini değiştirdiği, kılıktan kılığa girdiği tespit edildi.

YUTMAK İSTEDİĞİ KAĞITTA MAĞDURLARIN İSİMLERİ VARMIŞ

Tefecilikten elde ettiği paralarla lüks bir hayat yaşadığı öğrenilen Zeynep K.´nin, operasyon günü eve giren polisleri görünce çantasından çıkardığı mağdurlardan alacakların yazılı olduğu bir kağıdı ağzına alıp, yutmak isterken yakalandığı, kendisini engellemek isteyen kadın polisin de elini ısırdığı öğrenildi. Zeynep K.´nin yırtarak yutmak istediği kağıtlar birleştirilip incelendiğinde, yüksek faizle para verdiği mağdurların isimlerinin ve para miktarlarının yer aldığı tespit edildi. Kağıtta toplam 450 bin liralık borç listesinin olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynep K., ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, suçlamayı ablası Figen K.´nin üstlendiği öğrenildi.

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