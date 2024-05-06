Tekin Kartal Barcelona'da silahlı saldırıda öldü, kışlada anıldı





İstanbul Şişli'de Okan Karaten cinayetine adı karışan ve mafyavari yapılanmanın lideri olduğu iddia edilen Tekin Kartal'ın İspanya'da öldürülmesinin ardından bir kışlada askerler kışladan marşlı selam gönderildiği ortaya çıktı.



İspanyol basınında yer alan haberlere göre, "Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kontrol ettikleri eroin ve kokain kaçakçılığı yaptığı" ileri sürülen Diyarbakır doğumlu Tekin Kartal adlı bir Türk vatandaşı Barselona kentinde suikaste uğradı. Kartal'ın ölümünün ardından bir komando birliğinde "anısına" video çekildi. Bu arada Bucak Aşireti'nden Fatih Bucak'ta taziye mesajı yayınlandı.

Diyarbakır Silvan doğumlu gerçek adı İlmettin Aytekin olan ve sosyal medyada Tekin Kartal adıyla bilinen Türk vatandaşının, İspanya’da uğradığı silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi.

Henüz yakalanmamış olan kimliği belirsiz bir kişi tarafından başından saldırıya uğrayan Tekin Kartal'ın olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Kartal'ın, soruşturmada yer alan kaynaklara göre, "Başta Birleşik Krallık olmak üzere Avrupa genelinde eroin ve kokain kaçakçılığı yapan bir mafyanın lideri" olduğu ileri sürüldü.



Almanya'dan geldikten sonra, öldürüldüğü yerin yakınında, şehirde bir otelde kaldığı ifade edilen Kartal'ın, "Avrupa'nın çeşitli yerlerinde kontrol ettikleri eroin ve kokain kaçakçılığıyla ilgili bir iş toplantısı yapmak üzere Barselona'ya taşındığı ve kendisini satan ve rakiplerine ifşa eden bir adam tarafından ihanete uğradığı" iddia edildi.

OLAYLARDAN YALNIZDAN YALNIZCA BİRİ

İspanyol basınının bazı kaynaklardan elde ettiği bilgilere göre, toplantının amacı, biri Tekin Kartal'ın kontrolündeki , diğeri ise yine Türk kökenli iki mafya grubu arasında bir uzlaşı sağlamaktı.

İspanyol basını, "Kartal'a yönelik infazın düşmanları tarafından gerçekleştirildiğini" ve bu olayın, "Barselona'da öldürülen Kartal'ın başrolde olduğu Türk mafya gruplarının silahlarla çatıştığı olaylardan sadece bir tanesi" olduğunu yazdı.

İspanya'nın Katalonya topluluğu'nun polis teşkilatından (Mossos d'Esquadra) organize suç uzmanları, "bu suikastın sonuçları olacağını, ancak bunun uluslararası ölçekte yürütülen bir savaş olduğu için yankılarının İspanya'da olmayacağına inandıklarını söyledikleri" belirtildi.

"Katalan polisinin soruşturması şu anda ateşi kimin açtığını ve herşeyden önce emri kimin verdiğini bulmaya odaklanmış durumda" olduğunu yazan İspanyol basını, şunları kaydetti:

"Soruşturma mekanizması, diğer Avrupa polis güçleri, Interpol ve Europol ile de işbirliği içinde çoktan harekete geçirildi. Aynı zamanda Katalan polisinin merkezi birimleri de Diyarbakır mafyasının Katalonya'daki ve özellikle de sokak ortasında öldürüldüğü bölgedeki uzantılarını araştırıyor. Görgü tanıkları beş el ateş edildiğini hissetmiş ve bir adamın La Mina yönünde nasıl kaçtığını görmüşlerdir."

ASKERDEN 'TEKİN KARTAL' SELAMI

Öte yandan iddiaya göre TSK'ye ait birlikte Tekin Kartal "anısına" bir askeri birlikte video çekildiği ortaya çıktı. 10 Haber'in ilgili haberindeki görüntüde, komando olduğu değerlendirilen askerlere "Yaşamak direnmektir Tekin Kartal" sözleriyle komut saydırıldığı görülüyor.

