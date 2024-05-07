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Tekirda'da aile içi cinnet | Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti

Tekirdağ Süleymanpaşa'da aile henüz 5 yaşındaki oğlu Ali Emre ile eşi Duygu Şirin'i katleden baba aynı silahla canına kıydı

07 Mayıs 2024 Salı 09:25
Tekirda'da aile içi cinnet | Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti






Tekirda'da aile içi cinnet; Eşi ve oğlunu öldürüp intihar etti!



Tekirdağ'’da Şenol Şirin (41), tartıştığı eşi Duygu Şirin (35) ile oğlu Ali Emre’yi (5) tabanca ile vurarak öldürdükten sonra intihar etti.

Olay gece yarısı Süleymanpaşa ilçesine bağlı 100’üncü Yıl Mahallesi Cevat Kurtuluş Sokaktaki Gür Apartmanı’nda meydana geldi.

İl Emniyet Müdürlüğü’nde teknisyen yardımcısı olarak görev yapan Şenol Şirin, henüz belirlenemeyen sebeple eşi Duygu Şirin ile tartıştı. İddiaya göre yaşanan gerginlik sırasında Şenol Şirin, eşi Duygu Şirin ve ardından oğlu Ali Emre’yi tabanca ile vurduktan sonra aynı silahla intihar etti.

Silah sesleri üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Sağlık görevlileriyle birlikte adrese gelen polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla girdikleri evde korkunç manzara ile karşılaştı.


1'İ ÇOCUK 3 KİŞİ ÖLÜ BULUNDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kanlar içerisinde bulunan anne, baba ve çocuğun hayatını kaybettikleri belirlendi. Polis evde kapsamlı inceme yaparken, 3 kişinin cansız bedenleri Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturması çok yönlü sürüyor.


 

Son Güncelleme: 07.05.2024 18:01
Anahtar Kelimeler:
TekirdağSüleymanpaşa
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