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Tekirdağ'da küçük kıza iğrenç şantaj

Tekirdağ Süleymanpaşa'da henüz 15 yaşındayken bir kız çocuğuna uygunsuz fotoğraflarla kurulan mide bulandıran şantaja 7 tutuklama..

16 Nisan 2021 Cuma 23:43
Tekirdağ'da küçük kıza iğrenç şantaj

Tekirdağ'da küçük kıza iğrenç şantaj

Tekirdağ'da henüz 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle şantaj yapılan kız çocuğuyla zorla birliktelik yaşadıkları iddia edildi. 9 kişiden 7'si tutuklanırken, diğer 2 şüpheli ise yurtdışı yasağı ve adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Olay, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2019 yılında yaşandı. İddiaya göre, 15 yaşında iken uygunsuz görüntüleriyle 9 kişi tarafından defalarca birliktelik yaşamaya zorlandığı öne sürülen C.A. başından geçenleri annesine anlattı. 

Daha sonra annesi ile Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubeye giderek şikayette bulunan 17 yaşındaki C.A., O.M. isimli şahıs tarafından ağaçlık bir alanda rızası dışında cinsel ilişki yaşadıklarını ve birliktelik sırasında kendisinin uygunsuz videosunun çekildiğini ifade etti. 

C.A.’nın uygunsuz görüntülerini çektiği öne sürülen O.M. cep telefonuna kaydettiği görüntüleri diğer şüphelilere de gönderdi. Görüntülere ulaşan diğer şüphelilerin de ellerindeki görüntülerle C.A.’ya şantaj yaparak birliktelik yaşamaya zorladıkları iddia edilirken, şikayet üzerine polis ekipleri kısa sürede olayla ilgili soruşturma başlatarak, şüphelilerin adreslerine operasyon gerçekleştirdi.

Eş zamanlı operasyon sonrasında yaşları 17 ile 37 arasında değişen 9 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü. Daha sonra adliyeye sevk edilen 9 kişiden O.M., T.T., M.L., M.G., B.E., E.G., A.Ö. tutuklanırken R.C.B. yurtdışı yasağı ile serbest kalırken, A.D. ise adli kontrol şartı ile serbest kaldı.
 

Anahtar Kelimeler:
şantaj
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