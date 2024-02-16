Tekirdağ'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu



Masaj salonlarında fuhuş yapıldığı yolunda alınan ihbarlar üzerine polis ekipleri harekete geçti. çok sayıda masaj salonu polis ekipleri tarafından arandı. Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde masaj salonlarına yönelik düzenlenen fuhuş operasyonunda 25’i kadın olmak üzere 37 kişi yakalandı.

Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından "Fuhuşa Yer Temini ve Aracılık Etme” suçu ile ilgili yürütülmekte olan soruşturma çerçevesinde geniş çaplı operasyon düzenlendi.

Çorlu ilçesinde bulunan masaj salonlarında masöz olarak çalışmakta olan kadınlara para karşılığında fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine başlatılan çalışmalarda 7 masaj salonunda fuhuş yaptırıldığı tespit edildi. Fuhşa yer temini ve aracılık yaptığı tespit edilen 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, fuhuş yaptığı değerlendirilen 25 kadın gerekli işlemler için Emniyet Müdürlüğüne getirildi.