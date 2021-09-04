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Tekirdağ Ergene'de feci kaza | 6 can kaybı var

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 6 kişi öldü, 6 kişi de yaralandı.

04 Eylül 2021 Cumartesi 09:10
Tekirdağ Ergene'de feci kaza | 6 can kaybı var


Tekirdağ Ergene'de feci kaza | 6 can kaybı var

Trakya, sabah erken saatlerde meydana gelen kaza ile sarsıldı. Ergene'de servis aracı, hemzemin geçitte trenin önünde sürüklendi, 4 işçi hayatını kaybetti. Can kaybı daha sonra 6'ya çıktı


Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde yük treni, hemzemin geçitte fabrika servis minibüsüne çarptı. Kazada 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Tekirdağ'daki kaza, saat 08.00 sıralarında Ergene ilçesinin Velimeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edirne’den Çerkezköy yönüne giden 13001 sefer sayılı yük treni, hemzemin geçitte henüz sürücüsü belirlenemeyen fabrika servis minibüsüne çarptı. Trenin bir süre önünde sürüklediği minibüsteki 4 kişi öldü, 8 kişi de yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ölenlerin cansız bedenleri ise Çorlu Devlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. 

Son Güncelleme: 04.09.2021 10:15
Anahtar Kelimeler:
ErgeneTrafik Kazası
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