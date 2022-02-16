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Tekmeciydi, Ateşe | Yerkel Almanya'da göreve başlayaladı

Sama Faciası'nda hayatını kaybeden 301 madencinin can verdiği günlerde, protestoya katılan işçileri tekmeleyen Yusuf Yerkel'i Frankfurt'ta zor günler bekliyor.

16 Şubat 2022 Çarşamba 18:26
Tekmeciydi, Ateşe | Yerkel Almanya'da göreve başlayaladı

Tekmeciydi, Ateşe oldu | Yusuf Yerkel Almanya'da göreve başlayaladı



Türkiye onu Soma'da protesto düzenleyen maden işçilerini tekmelerken tanıdı. Başbakanlık Özel Kalemi'inde çalıştığı sırada Soma'da madencileri tekmeleyen Yusuf Yerkel'in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanmasına yönelik tepkiler sürerken, Yerkel'in işbaşı yapamadığı iddia edildi.

Manisa'nın Soma ilçesinde 2014'teki maden faciasından sonra protesto eylemi sırasında madenciyi tekmeleyen Recep Tayyip Erdoğan’ın eski Özel Kalem Müdür Yardımcısı Yusuf Yerkel’in Frankfurt'a ticari ataşe olarak atanmasına Almanya'da tepkiler sürüyor.

6000 avro net maaşla yeni görevine atanan Yerkel’in tepkiler nedeniyle “işbaşı” yapamadığı öne sürüldü.

Sözcü gazetesinden Ali Gülen’in haberine göre, Yerkel'in 15 Şubat ya da 1 Mart'ta işe başlayabileceği ancak çeşitli bürokratik işlemlere ve sağlık kontrolleri nedeniyle, bir süre izin aldığı belirtiliyor.

Yerkel’in göreve başlama tarihinin çeşitli gerekçelerle uzatılmasında, uluslararası boyut kazanan tepkilerin neden olduğu tahmin ediliyor. Perde arkasında “geri alırsın- almazsın savaşı” yaşandığı belirtiliyor.

Eski Ticaret Ateşesi, geçen hafta sonunda odasını boşaltmıştı.


 

Son Güncelleme: 16.02.2022 18:28
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