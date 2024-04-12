Teleferik hattında can pazarı | Ölü ve yaralılar var

Ramazan Bayramı nedeniyle 9 günlük tatili sahilde geçirmek için Antalya’ya gelenler, Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri yakınlarında ölümle yüzleşti. Hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda bir yurttaş hayatını kaybetti.



Antalya'da Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde hareket halindeki teleferik kabinlerinden biri düştü. Olayda 1 yurttaş hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına helikopteriyle kurtarma çalışmaları devam ediyor.

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Merkez Konyaaltı ilçesinde bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediyesinin bir şirketine ait olan 605 rakımlı Tünektepe Teleferik ve Sosyal Tesisleri'nde sefer halinde olan teleferikte kabinlerden biri henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi.

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yoğunluk yaşanan Tünektepe Teleferik Tesisi'nde, kabinlerden biri henüz belirlenemeyen nedenle düştü. Olayda ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2’si çocuk 7 kişi yaralandı. Helikopterle alınan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bölgede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı helikopterle kurtarma çalışmaları devam ediyor.



