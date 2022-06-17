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Telefon çetesi 67 milyon liralık vurgun yapmış

Vatandaşların artan şikayetlerinin ardından İstanbul polisinin 9 ilde düzenlediği operasyon vurgunun boyutlarını ortaya çıkardı

17 Haziran 2022 Cuma 12:39
Telefon çetesi 67 milyon liralık vurgun yapmış

Telefon çetesi 67 milyon liralık vurgun yapmış


Tüm uyarılara rağmen kendilerini polis, asker, savcı ve hakim olarak tanıtanlara inananlar bu habere dikkat. Telefonda dolandırıcılık yöntemiyle 67 milyon TL'lik vurgun yapan çeteye yönelik İstanbul merkezli 9 ilde düzenlenen operasyonda 36 şüpheli gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan 36 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilirken, 67 milyon liralık vurgunun ayrıntıları da ortaya çıktı.

İstanbul Şişli'de Nevra K. isimli bir kadını 6 ay içerisinde 50 milyon liradan fazla dolandıran çete, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli 9 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla çökertilmişti.

Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Kocaeli, Kırşehir, Bursa, Edirne ve Adana'da yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen 43 kişilik dolandırıcı çetesinin 36 üyesi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. 

VURGUNUN AYRINTILARI...

Nevra K. isimli iş kadınını telefonla arayarak kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan çete, kadından 6 ay boyunca parça parça 50 milyon liradan fazla para ve çeşitli ziynet eşyaları aldı. Terör örgütünün mallarına el koyacağını ve yardımcı olmak istediklerini belirtip kendilerini devlet görevlisi olarak tanıtan çete üyeleri kandırdıkları kadına evlerini, iş yerlerini dahi sattırdı.

Çete üyeleri alabilecekleri ardından Nevra K.'ya kredi de çektirdi. Evlerini, iş yerlerini, parasını ve ziynet eşyalarını kaybetmesinin ardından Nevra K., kirada oturmaya başladı. Nevra K. olaylar başlamadan kısa bir süre önce 10 gün ara ile hem annesini hem babasını kaybetmişti. Dolandırıldığının farkında olmayan kadın, durumu polis ekiplerinden öğrendi. 

Bir diğer mağdur Ceren A. ise çeteye 1 milyon dolar kaptırdı. 

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI 

Bir ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, mağdur kadına durumu bildirdikten sonra geniş çaplı bir operasyon başlattı. 1 ay saha çalışması ve 3 aylık bir teknik ve fiziki çalışmanın ardından 9 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 43 kişilik dolandırıcı çetenin 36 üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Çete üyelerine ait 52 adet lüks araç, 24 adet arsa tapusu, 8 milyon değerinde bir villa, lüks bir güzellik salonu tespit edildi. Çetenin kurbanlarından aldıkları parayla satın aldıkları belirlenen bu mal varlıklarının tamamına operasyondan 1 gün önce el konuldu. El konulan mal varlıklarının çoğu ise çete içerisinde yer alan 5 kadının üzerine yapılmıştı. 

Takip edildiklerinin farkında olmayan çete üyelerini rahat tavırları ele verdi. Şanlıurfa'da yaşayan bir çete üyesi İstanbul'a gelerek Nevra K.'dan para almasının ardından eşi ile birlikte alışveriş yaparak Şanlıurfa'ya dönerken görüldü. Çetenin elebaşı M.Ç. ise gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla Antalya'da yakalandı. Dolandırılan mağdurların bilgilerinin ise bir hackerdan alınmış olduğu şüphesi üzerinde de duran polis ekipleri, operasyonda ele geçirilen bir adet dizüstü bilgisayarı inceliyor. 

43 kişilik çetenin 36 üyesi 3 gün süren sorgulamanın ardından adliyeye sevk edildi. Firari durumda olan 7 kişinin ise yakalanması için çalışmalara devam edildiği öğrenildi. 

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