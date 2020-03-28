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Telefon dolandırıcılarının büyük vurgunu

Telefonda kendilerini savcı polis olarak tanıtanların yıllardır yapılan tüm uyarılara rağmen hala kurban bulmakta zorlanmadığı ortaya çıktı. Son kurban Sarıyer'den

28 Mart 2020 Cumartesi 14:01
Telefon dolandırıcılarının büyük vurgunu

Telefon dolandırıcılarının büyük vurgunu



İstanbul'da, telefonda kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin mağdurları arayarak, "Hesabınızdan terör örgütüne para aktarılıyor" yalanıyla kandırıp dolandırdığı öğrenildi. İstanbul’da düzenlenen operasyonda mağdurlardan alınan toplam 965 bin lira değerindeki ziynet eşyası ele geçirildi. Operasyonda bin 133 gram altına da el konuldu


İstanbul Sarıyer’de yaşayan evli bir çift, kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından dolandırıldıklarını söyleyerek şikayetçi oldu.


Edinilen bilgilere göre şikayetlerinde, kendilerini arayan kişilerin, “Biz emniyetten arıyoruz. Terör örgütü sizin adınıza kredi kartı çıkartıp, hesap açtırmış. Para veya ziynet eşyanız varsa hemen korumaya almamız lazım” diyerek, evlerinde bulunan 965 bin lira değerinde ziynet eşyasını aldıklarını söyledi.

KAMERA GÖRNÜTÜLERİ BULUNDU

İhbarın ardından, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ve Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koordineli çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin ziynet eşyalarını alan şüphelinin kimliği tespit edildi.

5 KİŞİLİK ÇETE YAKALANDI

Ziynet eşyasını alan şüpheliyle birlikte 4 kişinin daha kimlik bilgilerine ulaşıldı. Düzenlenen operasyonlarda telefon dolandırıcısı 5 kişi yakalandı. Operasyonda dolandırdıkları 965 bin lira değerindeki ziynet eşyası da ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ayrıca bin 133 gram altın daha el konuldu. Soruşturmanın ardından 4 şüpheli tutuklandı biri ise adlı kontrol şartıyla serbest kaldı. Ziynet eşyaları ise mağdur çifte teslim edildi.
 

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DolandırıcıSarıyorSon Dakika
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