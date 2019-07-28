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Telefon dolandırıcısının üstünde 500 bin TL çıktı

Telefon dolandırıcısı Abit B, 3'ncü kez yakalanarak gözaltına alındı. Kurbanlarını 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor' diyerek kandıran zanlının üstünde 500 bin TL bulundu..

Telefon dolandırıcısının üstünde 500 bin TL çıktı

Telefon dolandırıcısı Abit B, 3'ncü kez yakalanarak gözaltına alındı. Kurbanlarını 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor' diyerek kandıran zanlının üstünde 500 bin TL bulundu..

28 Temmuz 2019 Pazar 07:50
Telefon dolandırıcısının üstünde 500 bin TL çıktı

Telefon dolandırıcısının üstünde 500 bin TL çıktı



Vatandaşları telefonla dolandırmak suçundan daha önce defalarca yakalanan Abit B. adlı zanlı Ankara Esenboğa Havalimanı'nda çantasında 500 bin TL ile ele geçirildi. Sürekli uçakla yolculuk yapan Abit B.'nin topladığı mil puanlarla yurt dışı seyahatlerine çıktığı tesbit edildi.

Ankara polisi, kendisini polis veya savcı olarak tanıttığı vatandaşları, 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor' diyerek dolandıran Abit B.'yi, Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleştirilen 'Jet Lag' kod adlı operasyonla yakaladı. Hakim karşısına çıkarılan Abit B., tutuklandı

UÇUŞLARDAN MİL PUAN TOPLAMIŞ


Ankara Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, pek çok şehirde telefonla aradığı kişileri 'Hakan Atilla davasında adınız geçiyor, paranızı bankaya yatıracağız' diyerek kandıran Abit B.'nin uçakla Ankara'ya geldiği haberi üzerine 'Jet-Lag Operasyonu'nu başlattı.

İstanbul'dan Ankara'ya geldiği uçaktan inerken kıskıvrak yakalanan Abit B.'nin beraberinde getirdiği çantadaki 500 bin liraya el koyuldu.

Abit B.'nin 3 farklı dolandırıcılık suçundan kaydının bulunduğu ve alınan ifadesinde buna benzer dolandırıcılık eylemlerini yaptığını söylediği belirtildi. Sürekli uçak seyahati yaptığı belirlenen Abit B.'nin uçuşlarından kazandığı mil puanlarıyla Katar ve Dubai'ye tatile gittiği belirlendi.

DAHA ÖNCE İKİ KEZ YAKALANDI

Şüphelinin daha önce aynı suçtan Antalya ve Yalova'da yakalandığı ve tutuklandığı fakat suça devam ettiği ve birçok kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkarılan Abit B. tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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