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Telefon şifresi vermeyen öz kızını ingiliz anahtarıyla dövdü

Kızının cep telefonu şifresini vermediği gerekçesiyle ingiliz anahtarıyla işkence edercesine döven baba gözaltına alındı.

22 Ağustos 2020 Cumartesi 22:46
Telefon şifresi vermeyen öz kızını ingiliz anahtarıyla dövdü

Telefon şifresi vermeyen öz kızını ingiliz anahtarıyla dövdü



Kadınları, genç kızlara ve çocuklara yönelik şiddetin adresi bu kez Tekirdağ oldu. Çorlu ilçesinde, D.S.(42), cep telefonu şifresini söylemeyen 14 yaşındaki kızı A.S.´yi, İngiliz anahtarı ile dövdü. Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan çocuk ile annesinin şikayeti üzerine işkenceci baba gözaltına alındı.


Edinilen bilgilere göre, A.S., 4 yıl önce annesiyle boşanan babası D.S.´nin evinde yaşamaya başladı. D.S., cep telefonundan sürekli mesajlaştığı gerekçesiyle kızından telefonunun şifresini söylemesini istedi. A.S. ise şifreyi söylemedi. Gece yarısı yaşanan olayda, D.S. kızına önce tokat attı. Ardından da evde bulunan İngiliz anahtarı ile kızını dövdü.


Aldığı darbeler nedeniyle vücudunda morluklar oluşan A.S., annesi F.K.'yi arayarak yardım istedi. Eve gelen anne, kızının durumunu görünce polise şikayetçi oldu.


Çorlu'da bir lokantada garson olarak çalışan baba D.S., bu sabah gözaltına alındı.


Çorlu Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne götürülen küçük kız da babasından şikayetçi olduğunu söyledi.

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