Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul
açık
Gündem Ekonomi GÜVENLİK Politika Teknoloji Spor Dünya DIŞ HABERLER Magazin Sağlık Eğitim Otomobil

TEM'de Lüks cip kazası | Faciadan dönüldü

Ümraniye TEM Otoyolu'nda arızalandığı için emniyet şeridine çekilen servis minibüsüne cip çarptı. Cipte bulunan 3 kişi, kaza sonrası kaçtı. Kaza sırasında minibüsün boş olması olası bir faciayı engelledi.

11 Şubat 2022 Cuma 09:09
TEM'de Lüks cip kazası | Faciadan dönüldü

TEM'de Lüks cip kazası | Faciadan dönüldü


Akıllara durgunluk veren kaza gece yarısı saat 01.00 sıralarında TEM Otoyolu Dudullu yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, aşırı hızlı olduğu belirtilen ve içinde 3 kişinin olduğu öğrenilen 41 AHC 946 plakalı lüks cip, arıza yaptığı için emniyet şeridinde bekleyen Muzaffer Özbek'in kullandığı 34 LDE 919 plakalı minibüse arkadan çarparak takla attı.

Park halindeki minibüs çarpmanın etkisiyle yaklaşık 200 metre sürüklenerek bariyerlere saplandı. Kaza sonucu iki araçta da hasar meydana geldi. Kazanın ardından cipte bulunan 3 kişi, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yolun karşısına geçip, bir kamyonetle kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazaya karışan araçlar çekicilerle olay yerinden kaldırıldı.

MİNİBÜSTE SÜRÜCÜSÜ YAŞANANLARI ANLATTI

Kaza sırasında minibüste bulunan Muzaffer Özbek, yaşananları "Arıza yapınca aracı emniyet şeridine çektim. Arabanın içinde otururken bir arabanın havalandığını ve indiğini gördüm. Başka bir şey görmedim. Ben inene kadar arkadaş geldi. Arkadaşım 3 kişinin araçtan inip karşı şeride geçtiğini ve kamyonetle kaçtığını görmüş" diyerek anlattı.

Anahtar Kelimeler:
TemKazaLüks Cip
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sahte vekaletname ile 4 ilde dolandırıcılık
Sahte vekaletname ile 4 ilde dolandırıcılık
Okulda kimyasal panik | Laboratuvarı su bastı, okul tahliye edildi
Okulda kimyasal panik | Laboratuvarı su bastı, okul tahliye edildi
Avukat Nur Peker'e silahlı saldırı | Saldırgan yakalandı
Avukat Nur Peker'e silahlı saldırı | Saldırgan yakalandı
Atatürk'e hakaret eden Suriyeli turist rehberi gözaltında
Atatürk'e hakaret eden Suriyeli turist rehberi gözaltında
Alevi vatandaşlara küfreden şahıs | Alkollüydüm
Alevi vatandaşlara küfreden şahıs | Alkollüydüm
Dere yatağından girip 16 kilo altını çaldılar
Dere yatağından girip 16 kilo altını çaldılar
Ramazan Nazlı'nın ölümü | Donarak hayatını kaybetmiş
Ramazan Nazlı'nın ölümü | Donarak hayatını kaybetmiş
Halil Falyalı'ya silahlı saldırı | Evinin önünde vuruldu
Halil Falyalı'ya silahlı saldırı | Evinin önünde vuruldu
İstanbul Havalimanı’nda uluslararası uyuşturucu operasyonu
İstanbul Havalimanı’nda uluslararası uyuşturucu operasyonu
Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'ya şiddet uygulamış
Özer Hurmacı, eşi Mihriban Hurmacı'ya şiddet uygulamış

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Son Dakika Haberler

    Cumhuriyet Mah. Tavukçu Fethi Sokak Rotondo İs Merkezi No 2 K: 4 D: 13 Pangaltı P.K. 34380 - Şişli - İstanbul / TURKEY

    05552192924

    Son Dakika Haberler

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim