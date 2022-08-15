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TEM'de yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Trabzon'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsünde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Sabaha karşı alev alan otobüs küle döndü

15 Ağustos 2022 Pazartesi 08:42
TEM'de yolcu otobüsü cayır cayır yandı


TEM'de yolcu otobüsü cayır cayır yandı

Trabzon İstanbul arasında yolcu taşılan otobüs, Bolu yakınlarında seyir halindeyken alev aldı. TEM Otoyolu’nda meydana gelen yangın sırasında otobüs içinde adeta can pazarı yaşandı. Olayda can kaybı yaşanmazken yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 06.30 sıralarında TEM Otoyolu Çaydurt mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Trabzon’dan İstanbul’a seyir halinde olan Barış Baca idaresindeki 06 BAZ 818 plakalı 45 yolcusu bulunan otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Otobüste duman çıktığını gören sürücü aracı emniyet şeridine çekerek yolculardan otobüsü terk etmelerini istedi.


Yolcuların otobüsten inmesinden kısa süre sonra araç alev alev yanmaya başladı. Kendi imkanlarıyla yangını söndürmeyi başaramayan sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Alev alev yanan otobüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Yangın sebebiyle TEM’in İstanbul yönü trafiğe kapatıldı. Yanan yolcu otobüsünde yapılan soğutma çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Yangınla ilgili konuşan yolcular, otobüsün yanmadan önce arızalandığını ve dinlenme tesisinde tamir edildiğini belirttiler.

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