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TEM Silivri bölümünde feci kaza; 6 can kaybı var

İstanbul'da TEM Otoyolu Silivri Edirne yönünde hafriyat kamyonun da aralarında bulunduğu çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada can kaybı ve yaralılar var

27 Mart 2023 Pazartesi 16:36
TEM Silivri bölümünde feci kaza; 6 can kaybı var

TEM Silivri bölümünde feci kaza; 6 can kaybı var

TEM Otoyolu Silivri'de Edirne yönünde çok sayıda aracın karıştığı kaza meydana geldi. Kazada ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. 

Alınan bilgiye göre, otoyolda ilerleyen hafriyat kamyonu, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi üzerine karşı şeride geçip iki otomobile çarptı.

Kazada 6 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı. Feci kazada hayatını kaybedenler ile yaralıların isimleri konusunda açıklama yapılladı

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yolun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

Anahtar Kelimeler:
TemSilivriKaza
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