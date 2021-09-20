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Terapi merkezinde taciz | Sahte polise 40 yıl hapis istendi

İstanbul Kadıköy'de terapi merkezinde Masal T.'ye (44) kendisini polis olarak tanıtan ve silah tehdidiyle cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen şüpheli Şevket Karadağ için istenen ceza belli oldu. 

20 Eylül 2021 Pazartesi 23:16
Terapi merkezinde taciz | Sahte polise 40 yıl hapis istendi

Terapi merkezinde taciz | Sahte polise 40 yıl hapis istendi


Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede müşteki Masal T.’nin sağlık merkezinde olduğu, olay tarihi olan 18 Haziran 2021’de şüpheli Şevket Karadağ’ın kendini ‘Hakan’ olarak tanıtarak olay yerine geldiği ve lavaboya gittiği anlatıldı.

KENDİNİ POLİS ALARAK TANITTI

Müşteki Masal T.’nin, şüphelinin masaj için geldiğini düşündüğü ve şüpheli Karadağ’ın hazırlanmak için odaya gittiği kaydedilen iddianamede, Masal T.’nin odaya girdiği sırada Karadağ’ın cebinden bir rozet ve telsiz çıkardığı, kendini polis alarak tanıttığı ve Masal T.’yi emniyete götüreceğini söylediği belirtildi.

Karadağ’ın kendisine bir şeyler verirse işlem yapmayacağını söylediği, 800 lira para istediği ve silah tehdidiyle Masal T.’ye cinsel saldırıda bulunduğu ve yarın tekrar geleceğini söyleyerek olay yerinden ayrıldığı anlatıldı. Şüpheli Karadağ’ın ifadesinde ise suçlamaları kabul etmediği, evinde ele geçirilen polis kimliği ve rozetiyle ilgili ise hiçbir yerde kullanmadığını beyan ettiği hatırlatıldı.

MÜŞTEKİ BEYANI TUTARLI VE AYRINTILI

İddianamenin değerlendirme kısmında ise müştekinin ifadesinin zaman, mekan ve neden sonuç ilişkileri bakımından tutarlı ve ayrıntılı olduğu, şüpheliye iftira atılmasını gerektiren bir husumet bulunmadığı belirtildi. Şüphelinin inkara yönelik savunmasına itibar edilemeyeceğinin vurgulandığı iddianamede, şüphelinin müştekiye yönelik kendisini polis olarak tanıtarak elinde silah ile kendisine bir şeyler vermesini söyleyerek müştekinin 800 lira parasını almasının ardından tehdit ve cebir ederek zorla cinsel ilişkiye girmesi şeklindeki eyleminin "nitelikli yağma" ve "nitelikli cinsel saldırı" suçunu oluşturduğu sonuç ve kanaatine varıldığı ifade edildi.

40 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede şüpheli Şevket Karadağ’ın "Nitelikli cinsel saldırı", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "Silahla ve iş yerinde nitelikli yağma" suçlarından 12 yıldan 40 yıla kadar hapsi istendi.  Tutuklu şüpheli Karadağ, önümüzdeki günlerde iddianameyi kabul eden Anadolu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkacak.

Anahtar Kelimeler:
Terapi MerkeziTaciz
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