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Terör örgütü IŞİD gençlik yapılanması kurmuş

Çok sayıda kanlı saldırının faili terör örgütü IŞİD, Türkiye'de gençlik yapılanmasına gittiği belirlendi. Polis 5 ilde yaptığı operasyonda 8 kişiyi gözaltına aldı.

20 Şubat 2024 Salı 18:35
Terör örgütü IŞİD gençlik yapılanması kurmuş






Terör örgütü IŞİD gençlik yapılanması kurmuş


Terör örgütü IŞİD'in gençlik yapılanmasına, jandarma ekipleri tarafından İzmir merkezli 5 ilde operasyon yapıldı. MİT destekli gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, IŞİD Silahlı Terör Örgütü’nün gençlik yapılanması içerisinde olduğu belirlenen 9 şüpheliyi belirledi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı'nın da destek verdiği çalışmalarda, belirlenen 9 şüpheliyi yakalamak için bu sabah şafak operasyonu için düğmeye basıldı. İzmir merkezli Rize, Tokat, İstanbul, Manisa ve Kocaeli illerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 8 şüpheli yakalandı.


OPERASYONLAR YAYILACAK MI?

Adreslerde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, ruhsatsız av tüfeği, 105 adet fişek, 5 adet dolu av tüfeği fişeği, 6 cep telefonu, 6 sim kart, 1 bilgisayar ve yasak yayın kapsamında bulunan 5 adet kitaba el konuldu.

8 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, firari olan 1 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü kaydedildi.

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