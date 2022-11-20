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Terör örgütü Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketle saldırdı

Suriye ve Irak'ın sınır kesimlerine havadan yürütülen operasyonun ardından, teröristler akşam saatlerinde Kilis Öncüpınar sınır kapısına roketli saldırı düzenledi. Bu arada gece ilerleyen saatlerde Suriye'den Karkamış ilçesine 4 roket fırlatıldı.

20 Kasım 2022 Pazar 21:47
Terör örgütü Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketle saldırdı

Terör örgütü Öncüpınar Sınır Kapısı'na roketle saldırdı

Kilis'teki Öncüpınar Sınır Kapısı bölgesine Suriye tarafından PKK/YPG'li teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Polis özel harekat yerleşkesine düzenlenen çok namlulu roketatar saldırısında 1 asker ile 7 özel harekat polisi yaralandı.

Suriye'nin terör örgütü PKK/YPG denetimindeki Tel Rıfat bölgesinden akşam saatlerinde ateşlenen çok namlulu roketatar, Öncüpınar Sınır Kapısı yanında bulunan polis özel harekat yerleşkesine düştü. Meydana gelen patlamada şarapnel parçaları bölgede bulunan 1 asker ile 7 polise isabet etti. Yaralanan güvenlik güçleri bölgeye sevk edilen ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırının ardından sınır hattında güvenlik önlemlerini en üst seviyeye çıkarıldı. Saldırının yapıldığı bölge sınırda konuşlu birlikler ve Suriye'deki üs bölgesinde bulunan askerler tarafından obüs ve çok namlulu roket atarlarla ateş altına alındı.

İçişleri Bakanlığı'ndan saldırı ile ilgili yapılan açıklamada,  "Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı'nda konuşlu polis özel harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden çok namlulu roketatar saldırısı düzenlenmiş; saldırı sonucu 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz" denildi.

Son Güncelleme: 20.11.2022 22:48
Anahtar Kelimeler:
KilisöncüpınarÖncüpınar Sınır Kapısı
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