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Terör örgütü sıgınıkları vuruldu | Silah ve mühimmat bulundu

Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

21 Nisan 2020 Salı 20:00
Terör örgütü sıgınıkları vuruldu | Silah ve mühimmat bulundu

Terör örgütü sıgınıkları vuruldu | Silah ve mühimmat bulundu


Van'ın Çatak ilçesi kırsalında, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi


Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'ya ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi için Çatak ilçesi kırsalında, 'Kapan-Şehit J.Uzm.Çvş Özgür IŞIK' adıyla operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, 1 lav silahı, 1 antipersonel mayın, 3 el bombası, 14 roketatar mühimmatı ve çok sayıda makineli tüfek fişeği ele geçirildi.

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