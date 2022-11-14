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Teröristler 17 yıl sonra aynı giysi ile yakalandı

İngiliz basını, İstanbul'u kana bulayan Suriyeli terörist Ahlam Albashir hakkında kıyafet ayrıntısına dikkat çekti. İngiliz Daily Mirror gazetesi, 2005 yılında Londra saldırganı ile benzerlik olduğunu yazdı.

14 Kasım 2022 Pazartesi 21:56
Teröristler 17 yıl sonra aynı giysi ile yakalandı


Teröristler 17 yıl sonra aynı giysi ile yakalandı

17 yıl önce Londra Metrosu'nu hedef alan bombalı saldırısını düzenleyen arap asıllı Ramzi Mohammed'in olay günü giydiği New York yazılı mor sweatshirt benzeri İstanbul'u kana bulayan Suriyeli teröristin üstünde çıktı

İngiliz Daily Mirror gazetesi, Taksim'de bombalı eylem gerçekleştiren Suriyeli terörist Ahlam Albashir ile ilgili "New York" ayrıntısını vurguladı.


İngiliz gazetesi, 6 kişiyi öldüren 53 kişiyi yaralayan Albashir'in emniyet güçleri tarafından yakalanmasıyla ortaya çıkan görüntülerindeki ayrıntıya dikkat çekti. 2005 yılında Londra'yı kana bulamak isteyen zanlı ile kıyafetlerinin benzediğini belirtti.

Daily Mirror, emniyet güçlerinin kıskıvrak yakaladığı teröristin "New York" baskılı mor kapüşonlusu için "New York kapüşonu, Ramzi Mohammed'in 21 Temmuz 2005'te Londra Metrosu'nda bomba patlatmaya çalışırken giydiği koyu renkli sweatshirt'e benziyor" ifadesini kullandı.

2005 yılında İngiltere’nin  başkenti Londra’daki metro istasyonlarına ve sivillere yönelik bombalı saldırı girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

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TeröristİNGİLTERELondra
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